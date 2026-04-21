Se fue de viaje escolar y nunca regresó: el padre que 10 años después aún busca resolver el misterio de la muerte de su hija

El 11 de septiembre de 2015, un grupo de estudiantes de la escuela Waldorf Rudolf Steiner de Sao Paulo, Brasil, emprendió una excursión a una granja rural.

Victoria Mafra Natalini, de 17 años, era una de ellas. Tenía muchas ganas de ver a su grupo favorito, Queen, al regresar a casa.

No pudo cumplir su deseo, ya que resultó ser el último viaje de su vida. Victoria fue encontrada muerta días después de llegar a la granja.

La muerte de Victoria sigue siendo un misterio desde hace casi una década, pero su padre ha continuado su búsqueda de justicia durante este tiempo y comenzó a investigar el caso por su cuenta.

Un grupo de 34 estudiantes debía pasar unos días en la Finca Pereiras en Itatiba, Sao Paulo.

Acompañados por dos profesores y tres técnicos en topografía, planeaban realizar prácticas de matemáticas y topografía, incluyendo un mapeo detallado de la propiedad rural.

La escuela no permitía que los estudiantes llevaran teléfonos móviles a la finca.

"No se les permitía comunicarse con los padres. Confiábamos en que la escuela cumpliría con su deber", declaró Joao Carlos Natalini, padre de Victoria, a BBC News Brasil.

Al quinto día del viaje, los estudiantes se dividieron en grupos para mapear diferentes áreas de la finca.

Alrededor de las 14:30 hora local, Victoria les dijo a sus compañeros que iba al baño y siguió un camino de tierra hacia la casa de campo, a unos 500 metros de distancia.

Según la investigación policial, esa fue la última vez que el grupo la vio.

Colección personal de Natalini El padre de Victoria sigue exigiendo respuestas sobre lo que le sucedió a su hija.

Cuando dos horas después no había regresado, sus amigos alertaron a los profesores y comenzó la búsqueda de la adolescente.

Natalini afirma que, según le dijeron en ese momento, las autoridades fueron avisadas al anochecer.

Él mismo fue informado de la desaparición de su hija esa misma noche y solo pudo llegar al lugar alrededor de las 23:00 hora local.

En ese momento se suspendió la búsqueda, barajándose la posibilidad de que Victoria hubiera sido secuestrada.

Los esfuerzos se reanudaron a la mañana siguiente, poco después de que un helicóptero policial localizara el cuerpo de Victoria en los alrededores de la granja.

"Fue un shock tremendo cuando me dijeron que habían encontrado su cuerpo. Estaba de pie y tuve que recuperar el aliento para poder levantarme de nuevo. Fue todo muy difícil. Tuve que avisar a la familia e identificar el cuerpo de mi hija", dice Natalini, quien describe ese día como el peor de su vida.

¿Muerte natural o crimen?

Colección personal de Natalini Victoria estaba en una excursión escolar con otros 33 estudiantes.

Dado que no presentaba lesiones visibles ni indicios claros de haber sido víctima de un delito, la principal hipótesis era que su muerte se debió a causas naturales.

Poco después de su fallecimiento, un informe del Instituto Médico Legal (IML) indicó una "causa indeterminada, que sugiere una muerte natural".

Según los exámenes, Victoria no había consumido drogas ni alcohol.

En aquel momento, incluso se publicó en la prensa que Victoria tenía antecedentes de convulsiones, una afirmación que la familia negó.

Natalini también afirmó que su hija gozaba de buena salud, se alimentaba bien y practicaba deporte, por lo que desconfiaba de las conclusiones del informe.

"Después de unos días o semanas, empezamos a pensar en lo extraño que era todo. Su cuerpo fue encontrado frente a la casa de campo, adonde tenía previsto ir cuando desapareció, lo que generó dudas. Solicitamos repetidamente a la policía local que investigara, pero se negaron, alegando que se trataba de una muerte natural", cuenta Natalini.

Diario Itatiba El cuerpo de Victoria fue hallado un día después de que se denunciara su desaparición.

Natalini sospechaba especialmente de la forma en que se encontró el cuerpo: boca abajo y con los brazos entrelazados. Para él, esto indicaba que probablemente alguien lo había movido.

Decidió investigar el caso por su cuenta y contrató a peritos forenses privados, quienes concluyeron que, a pesar de la ausencia de lesiones visibles, Victoria había sido asesinada y su cuerpo había sido trasladado al lugar donde fue hallado.

"Los peritos que contraté revisaron todo el material relacionado con mi hija, lo analizaron y reconstruyeron toda la secuencia de los hechos, lo que indicaba que no se trataba de una muerte natural", afirma Natalini.

Presentó el informe privado a la policía. Como resultado, el caso fue reevaluado y remitido al Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP) de Sao Paulo.

A principios de 2016, el DHPP solicitó un nuevo informe al Centro Forense del Departamento de Seguridad Pública de Sao Paulo, que confirmó que Victoria había fallecido por "asfixia mecánica, en la modalidad de sofocación directa", lo que sugería que podría haber sido asesinada.

Según los especialistas, este tipo de sofocación directa se suele realizar con las manos, lo que indica que alguien pudo haber atacado a Victoria.

Colección personal de Natalini La muerte de Victoria sigue sin resolverse, aunque el caso ha sido reabierto.

Natalini cree que su hija fue asesinada en una emboscada mientras se dirigía a la sede de la finca.

"Debió haber intentado defenderse, y la persona que la atacó, temiendo que gritara y lo denunciara, terminó intentando silenciarla. Le taparon la boca y la nariz, lo que acabó asfixiándola", afirma Natalini.

En un comunicado en respuesta al informe, la Finca Pereiras, donde tuvo lugar la excursión, declaró que cooperó con la investigación y facilitó el trabajo de los investigadores y peritos forenses, "quienes entrevistaron a todos los miembros del personal que desearon hablar, tantas veces como fue necesario, y tuvieron la libertad de mostrar cualquier documento solicitado".

"El trabajo policial se llevó a cabo siempre con la máxima libertad y siempre seguimos estrictamente las órdenes de los investigadores", añade el comunicado.

En un comunicado a BBC News Brasil, la Policía Civil de Sao Paulo negó que hubiera habido fallos en su investigación y afirmó que "tomaron todas las medidas judiciales pertinentes".

Nueva investigación

A principios de febrero, la Sala 4 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó a la Escuela Waldorf Rudolf Steiner, en la capital de Sao Paulo, pagar aproximadamente US$188.000 en concepto de daños morales —una forma de compensación en Brasil por daños no materiales como angustia emocional, humillación o daño a la reputación— al padre de Victoria.

En marzo, el tribunal penal dictaminó que los profesores y administradores de la escuela no tenían responsabilidad penal por la negligencia que resultó en la desaparición y muerte de Victoria.

El padre de Victoria planea apelar esta decisión, alegando irregularidades procesales en la investigación del caso.

Sin embargo, se ha reabierto la investigación por homicidio, tras haber sido archivada inicialmente por las autoridades, que habían concluido que la muerte de Victoria se debió a causas naturales. Según fuentes oficiales, esta investigación se encuentra en su fase final.

Diario Itatiba La policía sospechó inicialmente que la muerte de Victoria se debió a causas naturales.

La Secretaría de Educación del Estado de Sao Paulo declaró que investigó el funcionamiento del colegio en ese momento, pero no encontró irregularidades.

El colegio afirmó en un comunicado que adoptó "todos los procedimientos de seguridad necesarios durante la excursión y que, tras percatarse de la ausencia de Victoria, se contactó a las autoridades competentes".

"Asimismo, aclara que en todas las actividades pedagógicas que realiza, tanto dentro como fuera del colegio, proporciona equipos de profesionales cualificados para acompañar a sus alumnos", añade el comunicado.

El comunicado lamenta el fallecimiento de Victoria y afirma que "mantiene su compromiso de cooperar con las autoridades y la justicia desde el primer día de las investigaciones" y "lamenta profundamente que las circunstancias de su fallecimiento aún no se hayan esclarecido".

"Es mi hija y no me arrepiento"

Colección personal de Natalini Natalini sigue buscando respuestas sobre la muerte de su hija.

Natalini continúa impulsando iniciativas para obtener respuestas sobre la muerte de su hija, a pesar de que el caso se reabrió. Hace tres años, creó una petición en línea exigiendo que se resolviera el caso. Ya ha obtenido casi 58.000 firmas y planea seguir haciendo campaña y creando conciencia hasta que se conozcan las circunstancias exactas de la muerte de su hija.

En las redes sociales, también mantiene páginas para compartir actualizaciones sobre el caso. En Instagram, por ejemplo, tiene el perfil "Victoria Natalini vive", donde publica noticias sobre el caso.

Natalini también continúa una investigación privada para intentar descubrir nueva información que pueda presentar a la policía. Recientemente, anunció una recompensa para quien proporcione información.

En medio de la incansable búsqueda de justicia, ha tenido que soportar años de intensa tensión emocional. Pero afirma que, si fuera necesario, lo volvería a hacer. "Es mi hija; no me arrepiento", dice.

Con información adicional de Vitor Tavares y Rute Pina.

BBC

FUENTE: BBC