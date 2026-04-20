Javier Milei canceló un inminente viaje a Perú, en medio del caos en las elecciones presidenciales

Mientras protagoniza una cargada agenda en Israel, el presidente Javier Milei canceló en las últimas horas su viaje a Perú , previsto para el próximo fin de semana.

El mandatario tiene estipulado regresar el miércoles a la Argentina y pensaba volver a viajar el viernes por la noche rumbo a Lima, en el marco de una visita a una universidad y otro evento de derecha, precisaron fuentes oficiales que consultó MDZ .

El líder libertario había sido invitado a la IX Cumbre Mundial de la Libertad , organizada por la Sociedad de la Libertad (SDL Latam), donde se discutirá "la confrontación entre anarcocapitalismo y estatismo". Sin embargo, debió suspender su viaje por razones de agenda.

En esa actividad estará el economista español Jesús Huerta de Soto , definido por el propio jefe de Estado como "el anarcocapitalista mas importante del mundo" y "uno de sus mentores intelectuales".

El vínculo de Javier Milei con su mentor intelectual, Jesús Huerta de Soto

Huerta de Soto es un catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y un destacado representante de la Escuela Austríaca. "El profesor es el anarcocapitalista mas importante del mundo, de hecho él es quien acuño el término. Él es un liberal libertario y, si uno quiere ser más estricto, él diría que es paleo-libertario, ósea un libertario como dios manda, un profundo creyente", decía Milei el año pasado, cuando lo recibió en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada, donde lo distinguió. A su vez, se apersonó en otro reconocimiento a Huerta de Soto, que recibió el Doctorado Honoris Causa en la ESEADE, donde el propio presidente entregó el honor.

En noviembre del año pasado, Milei tenía previsto visitar Perú formalmente, aunque también suspendió su viaje. Iba a concurrir al foro CADE Ejecutivos, uno de los eventos empresarios más relevantes de ese país, pero no pudo asistir por otras actividades.

El escenario electoral en Perú y el avance de la derecha

A ocho días de las elecciones generales a presidente en Perú, todavía sigue el conteo oficial en una nueva demostración del estado político del país, que tuvo más de ocho mandatarios en una década. El conteo ha superado el 93% de actas contabilizadas, consolidando un escenario histórico de balotaje entre dos opciones de derecha. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera los resultados con un 17,06%, asegurando su pase a una cuarta segunda vuelta consecutiva. El segundo lugar se mantiene en una disputa voto a voto, aunque la tendencia favorece a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien registra un 12,9% frente al 12,01% del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), cuya remontada impulsada por el voto rural parece haberse estancado en el tramo final del escrutinio.

Con la confirmación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevista para mediados de mayo, los dos candidatos ganadores ya han iniciado sus estrategias de cara a la segunda vuelta programada para el domingo 7 de junio de 2026.