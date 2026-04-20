Caída en las encuestas: la imagen de Javier Milei se desploma y está entre las peores de Sudamérica

Las encuestas siguen dándole malas noticias a Javier Milei. La imagen del presidente está entre las peores de los líderes de Sudamérica.

La imagen de Javier Milei en las encuestas siempre fue uno de los impulsos que tuvo para lanzarse a la política. Ya en el Gobierno, la valoración de su gestión se mantuvo en niveles altos. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a verse una caída en la imagen del presidente argentino y ya está entre las peores de Sudamérica.

El último informe de CB Global Data ubica a Milei en el puesto 14 de los 18 presidentes de la región, en el mes de abril. Su caída es aún peor si se tiene en cuenta que en diciembre de 2025 el presidente estaba primero en el ránking, según la misma consultora.

El desplome de la imagen de Javier Milei Si se comparan los números de abril con los de marzo, el presidente Milei estaba 11° en el ránking. Su imagen positiva era del 42% y la negativa del 55%. En el medio, el presidente sufrió el desgaste por el escándalo de Manuel Adorni.

La imagen negativa del presidente argentino en el mes de abril, según esta encuesta, creció al 59%. Esto se compone de un 46% que considera "muy mala" su gestión y un 13% que solo dice "mala". Se trata de una muestra que se realizó entre el 13 y el 18 de abril de 2026, con un total de 2.567 casos.

La imagen de los presidentes de Sudamérica En este ránking de presidentes sudamericanos, por debajo de Milei aparecen Daniel Noboa (Ecuador), Raúl Mulino (Panamá), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Balcázar (Perú).