Dos encuestas y el análisis a fondo: Cornejo y la sucesión en el poder de Mendoza en un picante debate

¿Cómo evalúan los mendocinos la gestión de Cornejo? ¿Quién es el favorito para la sucesión? El resultado de las encuestas y el análisis picante de MDZ.

La política está agitada en Mendoza por la realidad y el futuro; es decir quién podrá suceder en el poder a Alfredo Cornejo. El Gobernador promedia su segundo mandato y, además, el espacio político que lidera va camino a los 12 años. Por eso MDZ propuso dos encuestas picantes: cómo se evalúa la gestión de Cornejo y quiénes son los favoritos para sucederlo.

En el caso de la sucesión el sondeo estuvo precedido por dos encuestar previas para "seleccionar" a los precandidatos de cada espacio. La participación fue masiva. Tras los resultados, MDZ Radio gestó un debate picante entre los periodistas de la sección política dentro del programa After Office. Eduardo Ripari, Laura Fiochetta, Juan Manuel Torrez, Gianni Pierobon y Pablo Icardi analizan las encuestas, dan su opinión y discuten sobre el tema. Mirá los videos de la Mesa Política.