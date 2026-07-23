Qué empresa quedó en la "pole position" para ganar la privatización de la Ruta 7

El proceso de privatización de rutas nacionales que lanzó el Gobierno nacional entró en una etapa decisiva. Este miércoles se abrieron las ofertas de las licitaciones de la etapa III de la Red Federal de Concesiones, entre las que se encuentra contemplada la Ruta 7 en Mendoza desde el Arco de Desaguadero hasta el Paso a Chile. Para este tramo se presentaron cuatro ofertas de empresas interesadas en quedarse con la concesión por 20 años de esta arteria vial que atraviesa de Este a Oeste la provincia.

En las próximas semanas las autoridades nacionales evaluarán las ofertas económicas presentadas por los cuatro consorcios de empresas y determinarán cuál es la ganadora del proceso.

No obstante, en la antesala de esas definiciones hubo uno de los oferentes que quedó mejor posicionado en la carrera por quedarse con la concesión de la Ruta 7 en Mendoza, ya que fue el que ofertó un valor más bajo en concepto de peajes a cobrar.

El consorcio de empresas mendocinas Laugero Construcciones SA, Green SA y Corporación del Sur SA realizó la oferta más económica proponiendo un precio unitario de peaje de $3.090,25 .

En segundo lugar de esta escala se ubicó la unión de las empresas José Cartellone Construcciones Civiles SA y Constructora San José SRL con un valor de peaje de $3.544 .

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Tercera quedó posicionada CPC SA, constructora del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, que ofertó un precio de peaje de $3.740.

El listado lo completa la unión de las empresas IEB Construcciones S.A. y Trading MRG SAU que realizó una propuesta de peaje de $3.921,99 con base en julio de 2025 y sin contemplar el IVA.

Si bien la propuesta económica tiene un peso significativo en la etapa de evaluación, la selección del oferente ganador también tiene en cuenta otros aspectos técnicos y relativos a los planes de obras.

Obras viales, nuevos servicios y peajes

El denominado “Tramo Cuyo” dentro del plan de concesiones lanzado por el gobierno de Javier Milei se divide en dos secciones. Unos 146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7. Por otro lado se contemplan 182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

En total la licitación contempla 329,09 kilómetros desde el Arco de Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor que pasarán a ser administrados y mantenidos por privados durante los próximos 20 años.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Quien resulte adjudicatario tendrá derecho a explotar esta ruta nacional mediante el sistema de peaje encargándose del mantenimiento, iluminación, señalización y las mejoras viales en la calzada. Actualmente existen dos estaciones de cobro en la Ruta 7 en la provincia de Mendoza y este plan prevé la instalación de dos nuevas.

Asimismo, la concesión también permitirá a los nuevos propietarios de este corredor vial generar recursos adicionales mediante la explotación de actividades comerciales vinculadas a la circulación de vehículos.

Estas explotaciones por fuera del esquema de peajes contemplan la instalación de áreas de servicio, estaciones de combustible, locales gastronómicos, supermercados, publicidad en la infraestructura vial, fibra óptica u otras instalaciones que puedan desarrollarse dentro de la zona de concesión.

Dónde estarán los nuevos peajes y cómo funcionarán

La principal novedad de este plan nacional es la instalación de dos nuevos peajes en la Ruta 7. Actualmente existen dos estaciones de cobro ubicadas en territorio mendocino para esta arteria.

Una de ellas está ubicada en el departamento de La Paz, cuando se ingresa a la provincia de Mendoza y la otra estación se encuentra en la localidad de Las Cuevas, en Alta Montaña, camino hacia Chile.

La licitación prevé que una de las nuevas estaciones de peaje estará ubicada en la Variante Palmira y la otra en Potrerillos. Asimismo, el pliego de especificaciones técnicas detalló las características que deberán cumplir los nuevos peajes en la Ruta 7: