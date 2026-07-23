Se amplía la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con la jura de Sebastián Soneira

El máximo tribunal de la justicia federal local tendrá desde hoy a cuatro integrantes, junto con Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci.

Este jueves se realiza la ceremonia de jura de Sebastián Soneira como juez de la Cámara Federal de Apelaciones, el organismo de la Justicia Federal más importante de la provincia. De la actividad participan los principales miembros de la Justicia Federal local, así como también miembros de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios del Gobierno Provincial, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza.

Precisamente es un dato político positivo para el gobernador la jura de Soneira, teniendo en cuenta que fue uno de sus exfuncionarios en su gestión y es persona de su confianza.

El flamante juez se sumará a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro, quienes se encontraban actualmente integrando dicha cámara. La Cámara contaba con 3 vacantes: una disponible tras la jubilación de Juan Antonio González Macías en 2018; otra, tras la renuncia en 2020 de Olga Pura Arrabal; y finalmente la última en 2022, tras el fallecimiento de Alfredo Porras.

La trayectoria de Sebastián Soneira Hasta hoy, Soneira se desempeñaba como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal desde fines del 2025. Antes de eso, estuvo al frente durante 7 años de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, siendo designado durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y transitando todo el mandato de Rodolfo Suarez.

En su momento, el designado quedó ubicado en tercer lugar en orden de mérito, por encima de sus principales competidores: Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo (6°); y Emanuel Saldi (9°), quienes fueron en su momento elegidos de forma unánime por el plenario del Consejo de la Magistratura en julio del 2024.