Las encuestas políticas de MDZ este fin de semana

Ya se conocen varios nombres de quienes aspiran a la gobernación de la provincia. También transcurre más de la mitad de mandato de Cornejo. Sobre todo ello consultamos a nuestros lectores.

Diariamente MDZ presenta encuestas para que sus lectores se expresen sobre diversos temas de la vida diaria.

Este fin de semana , ante los primeros escarceos, bastante avanzados, de quienes postulan a la gobernación, el diario propone dos consultas.

La del día sábado se centra en quienes a esta altura son los más evaluados en la intención de apoyo ciudadano en su pretensión de acceder a la máxima investidura provincial. Sobre los candidatos oficialistas y los del peronismo, se eligió a quienes fueron los más votados en encuestas previas.

La del día domingo va a auscultar la opinión de los lectores acerca de su opinión sobre el segundo mandato del gobernador Alfredo Cornejo.

En sinergia con la 105.5 FM MDZ Radio, el equipo político de mdzol.com, integrado por Pablo Icardi, Laura Fiochetta, Gianni Pierobon y Juan Manuel Torrez, el próximo lunes 13, en el programa After Ofice, con la conducción de Eduardo Ripari y desde las 19.30, en una mesa política, analizará y opinará acerca del pronunciamiento de quienes se expresaron en las encuestas.