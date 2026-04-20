Martín Menem le vuelve a fallar a Federico Sturzenegger: la Ley Hojarasca no se aprobará en Diputados

La Libertad Avanza comenzará a debatir este martes el proyecto de Ley Hojarasca en las comisiones, donde buscará dictaminar. Pero Martín Menem ya descartó la posibilidad de darle media sanción esta semana al proyecto insignia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger .

El oficialismo tenía previsto sesionar este miércoles 22 de abril para tratar el proyecto de Hojarasca, que avanza con centenares de derogaciones de leyes que prácticamente no tienen vigencia. Sin embargo, la conducción del bloque a cargo de Gabriel Bornoroni decidió que, una vez más, uno de los proyectos que impulsa el Coloso deberá esperar.

El motivo que dejaron trascender en La Libertad Avanza es que no cuentan con el número suficiente para lograr el quórum y abrir la sesión. Esto, además, traería un riesgo extra para el oficialismo, ya que la oposición tiene un arsenal de temas para tratar y el riesgo de perder la agenda de la Cámara baja es alto para el Gobierno.

"Una cosa es escribir proyectos en términos teóricos y otra conseguir el número para el quórum y la votación", destacó una fuente del oficialismo en Diputados. Así, el proyecto de Sturzenegger, que se presentó por primera vez en 2024, deberá seguir en la lista de espera.

Este no es el único que integra esa lista. La semana pasada Menem, por orden del canciller Pablo Quirno, postergó el debate por la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Este era otro de los debates que impulsaba la cartera de Desregulación que quedó en espera. La decisión se dio luego de la fuerte presión de la cámara de laboratorios nacionales, que trabajó arduamente para frenar esa discusión, algo que viene haciendo desde 1998.

En Diputados el camino es sinuoso para el Gobierno

A pesar de ser primera minoría, la Cámara de Diputados se volvió un terreno sinuoso para el oficialismo. Los aliados con los que debe contar La Libertad Avanza tienen intereses distintos, difíciles de congeniar en un mismo proyecto o en una misma sesión. Distinto es lo que ocurre en el Senado, donde el oficialismo, a pesar de liderar un bloque considerablemente menor, cuenta con el firme apoyo de los bloques de la UCR y del PRO, y donde los aliados de bloques provinciales suelen ser menos pretenciosos a la hora de definir los números de cada sesión.

Martín Menem Juan Mateo Aberastain/MDΖ

Es por esto que el Gobierno ingresa sus principales proyectos por el Senado: Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, reforma laboral y la modificación a la ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros.

Ley de Hojarasca: el debate en comisiones

Más allá de que no se trate esta semana en el recinto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzarán el debate a partir de las 15. Allí defenderán el proyecto oficialista el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, ambos integrantes del ministerio comandado por Federico Sturzenegger.

Tras esta breve lista de oradores, La Libertad Avanza hará valer su mayoría en la Cámara baja para avanzar con la firma del dictamen. Pero queda la incógnita de cuándo llegará el proyecto al recinto.