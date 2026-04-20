Javier Milei se desmarcó de Nicolás Márquez y lo vetó como parte de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei se desmarcó de su biógrafo y amigo Nicolás Márquez , luego de que este criticara al Gobierno y a La Libertad Avanza por defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los escándalos por sus propiedades y su estilo de vida.

"Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de La Libertad Avanza aún sabiendo que no lo son", señaló Javier Milei en la red social X.

En su posteo, el presidente compartió un video de la entrevista que el domingo Luis Majul le realizó a la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine, donde cuestionó que los medios le dieran el lugar que le dan a Márquez como parte del partido oficialista. Así acusó a la prensa de hacer operaciones.

LILIA TIENE RAZÓN. Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aún sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar. CIAO! https://t.co/fBKD6giA9h

"Generalmente la citan para maltratarla y le piden opinión porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni. Es un ciudadano más y lo llaman para consultarle como un dirigente del movimiento y no lo es", dijo Lemoine en el video que difundió el presidente en sus redes sociales.

En este contexto, el presidente Javier Milei comenzó su mensaje defendiendo a la diputada oficialista y en las injustificables mayúsculas expresó "LILIA TIENE RAZÓN". "En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar", sostuvo y cerró con su típico "CIAO!".

El apoyo del presidente a Lemoine no es menor. La diputada oficialista quedó enredada en la interna libertaria el viernes pasado cuando decidió contestarle a Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan en redes sociales, y también le marcó un límite a su capacidad de influencia. Tanto el presidente Milei como su hermana Karina se expresaron en favor de la diputada.