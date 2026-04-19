En pleno conflicto en Medio Oriente, Javier Milei cantó "Libre" en un evento televisivo en Israel: el video

En el marco del Día de la Independencia de Israel, el Jefe de Estado se mostró protagonista de un evento pregrabado: los detalles.

El presidente Javier Milei volvió a ser noticia en el plano internacional, esta vez en el Monte Herzl, en Jerusalén. En el marco de su tercer viaje oficial a Israel, el mandatario fue protagonista de la pregrabación de la ceremonia por el 78° aniversario del Día de la Independencia del Estado de Israel, un evento que por la tensión geopolítica en Medio Oriente debió realizarse con antelación.

Pero más allá del protocolo diplomático, el jefe de Estado argentino protagonizó un particular "show" musical que tomó repercusión digital: a supuesto pedido del gobierno israelí, Milei eligió una canción representativa para la ocasión y entonó "Libre", el éxito popularizado por el cantante español Nino Bravo en 1972.

El video del momento Embed - En medio de la guerra, Javier Milei cantó "Libre" en Israel en un evento televisivo por el Día de la Independencia

Durante el ensayo general en el cementerio nacional israelí, Milei no estuvo solo. Subió al escenario para interpretar la canción en español acompañado por dos reconocidas figuras de la música y la televisión israelí: el cantante y compositor Rotem Cohen, y la actriz y cantante Mali Levy. El ensamble musical no pasó desapercibido para las autoridades presentes. En la primera fila, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, observó la interpretación y aplaudió de pie el gesto del presidente.

El "momento musical" fue el preludio de un reconocimiento histórico. Durante la ceremonia oficial que se emitirá el próximo martes, Javier Milei se convertirá en la primera figura extranjera en encender una de las 12 antorchas que simbolizan a las tribus originarias de Israel. En los 78 años de historia del Estado hebreo, este honor siempre había estado reservado exclusivamente para ciudadanos israelíes o figuras de la diáspora judía.