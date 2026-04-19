El presidente Javier Milei acelera en la curva, promete que no cambia el rumbo y "la motosierra no se detiene"

Durante la reciente AmCham Summit 2026 , que tuvo lugar el pasado 14 de abril en el Centro de Convenciones Buenos Aires, ante una multitud de empresarios, representantes de empresas estadounidenses con intereses en el país, el presidente Javier Milei , dejó dos cosas en claro, que en gran medida marcarán lo que resta de su gobierno.

Por un lado, dejó la certeza de que sin importar si la inflación se torna rebelde y no cede, o la actividad económica da muestras de debilidad, el rumbo del programa no se toca, la decisión está tomada y seguirá así hacia adelante.

Por otro lado, mostró una vez más que el terreno en el que se siente más cómodo es el de la teoría económica, intentando rebatir al Círculo Rojo, integrado por periodistas y "econochantas" según Milei, que le cuestionan algunas de sus políticas. Mencionó experiencias y resultados de investigaciones económicas de hace más de medio de siglo y formuladas, según su visión, a partir del caso argentino.

Si bien la Argentina ya tenía experiencia inflacionaria, las investigaciones citadas son de Milton Friedman de fines de los 60, llegando hasta 1973 con Robert Lucas Jr., bastante antes incluso del Rodrigazo de 1975 y ni que hablar de las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

Pero el dato más importante hacia adelante y que pasó inadvertido en medio del discurso es el que deja entrever la respuesta del Gobierno ante la caída de la recaudación nacional. En marzo la recaudación se contrajo en torno al 4,5% interanual en términos reales y acumula 7,5% real de baja en el primer trimestre del año.

De esta manera, la recaudación ya enlaza ocho meses consecutivos de caída real interanual, un dato que empieza a preocupar en el quinto piso del Palacio de Hacienda, donde tiene su despacho el ministro de Economía Luis Caputo.

Sigue la motosierra

"La teoría económica y la evidencia empírica dice que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra", enfatizó el primer mandatario en AmCham. Y agregó: "La motosierra no se detiene. En la última reunión de Gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos, porque los impuestos son un robo", aseguró, levantando aplausos de los empresarios.

Y dejó señales de qué esperar en materia de actividad, incluso en un escenario de caída de la recaudación. "Vamos a continuar con la política monetaria apretada, vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación y no vamos a parar en eso", remarcó Milei.

Un rato antes su ministro de Economía había cuestionado a los economistas que plantean el dilema en que se encontraría el Gobierno entre asumir algo más de inflación para sostener la actividad económica o enfocarse sólo en la baja de la inflación, sin observar la baja de la producción y el consumo.

Menú libertario

Milei agregó que el Gobierno va a seguir desregulando para "liberar rendimientos crecientes y eso genera crecimiento económico", al tiempo que ratificó que seguirá la apertura de la economía, enfatizando que "no nos vamos a mover un ápice en eso".

Lo cierto es que con la caída de la recaudación, la única manera de mantener el superávit fiscal primario y financiero (luego del pago de servicios de la deuda), que es la viga maestra del plan económico, es recortar por el lado de los gastos, más de lo que ya se hizo, que en lenguaje libertario se traduce por motosierra.

Mientras tanto, el dato de inflación de marzo dio 3,4%, el más alto en un año, sumando ya 10 meses consecutivos de suba, lo que estaría dejando en claro que la batalla contra el flagelo de la inflación aún no está ganada.

Si a eso se le suma caída de la actividad y de recaudación, el escenario de estanflación (estancamiento con inflación), que mencionan en sus análisis "econochantas" y periodistas "ensobrados", según la particular caracterización que hace el presidente de quienes hacen alguna crítica, sería el mayor desafío en la previa al comienzo de la campaña electoral 2027.