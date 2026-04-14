"Inentendible": bostezos y desconcierto por el discurso de Javier Milei en AmCham

El estruendoso final del discurso de Javier Milei en el cierre del evento anual de AmCham produjo confusión para muchos de los empresarios que se quedaron a escucharlo. Se aclara lo de muchos, porque otros optaron por irse antes o durante su alocución en el Centro de Convenciones, que contó con un aforo del 70% en la intervención del líder libertario.

“Más de lo mismo”, decía uno de los presentes, que se retiraba del auditorio principal, entre bostezos, en conjunto con otros dos colegas. No llegaron al momento en el que el presidente apuntó contra ellos por la presunta falta de apoyo a la hora de invertir.

“Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente”, expresó a los gritos el mandatario.

Fueron dichos que fueron parecidos a los esbozados por Patricia Bullrich en su participación en el foro. “Tienen que acompañar. Hay ley de modernización sindical, pueden hacer convenios por empresa, es decir bajar muchísimo los acuerdos laborales. Hay un RIMI que significa que las empresas pueden tener aceleración del impuesto a las ganancias, rebaja de IVA. Pedían eso de Uruguay y Chile y ya lo tiene Argentina. Lo que le dije a los empresarios es hagan realidad las leyes que estamos votando", manifestó la legisladora que, textualmente, instó a que “inviertan” y “saquen los dólares del colchón y de las cajas fuertes”.

“Es inentendible. Se lo invita a un evento que se le ratificó el apoyo al rumbo y termina diciendo eso”, expresó otro de los consultados por MDZ , quien daba cuenta del escaso aplauso en la última declaración de Milei.

“Solo aplaudió fuerte la tribunita de funcionarios y diputados que trajo”, comentó con dureza, uno de los consultores que se retiró también con cierta confusión por lo que escuchaba.

Milei llegó al cónclave de AmCham minutos antes de las 18.50 en el marco de un amplio despliegue de seguridad. Al arribar, se dio un abrazo con Manuel Adorni, a quien, en medio del asedio judicial, volvió a elogiar en público. Destacó su performance en la elección porteña, en una candidatura que siempre estuvo prevista que sea testimonial y con el solo hecho de desestabilizar al macrismo en su histórico bastión.

El jefe de gabinete no recibió nuevos apoyos. Este medio intentó hablar al respecto con el ministro de Interior, Diego Santilli, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones, pero todos ellos se negaron a hablar. En ese sentido, Bullrrich se molestó ante las nuevas preguntas sobre el tormento que está viviendo el expanelista por la labor en los tribunales y no quiso explayarse en la honestidad de su presunto competidor a la jefatura de gobierno.

“Es indudable que hace ruido, la transparencia y la corrupción son temas muy importantes y las noticias llegan”, resaltó un empresario de una reconocida multinacional con alusión a las denuncias contra Adorni, cuyo entorno intentó ponerlo en contacto con el fiscal Pollicita, aunque sin éxito. Hay limites para el magistrado que investiga al ministro coordinador, quien se mantiene en silencio.