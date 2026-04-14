Javier Milei pidió "paciencia" tras la suba de inflación: "No vamos a ir en contra de la teoría económica"

Javier Milei encabeza este martes el cierre del AmCham Summit con un discurso atravesado por el último dato de inflación, que el propio mandatario calificó como “malo” y “repugnante”, en línea con el mensaje que había difundido horas antes en redes sociales.

Ante un auditorio colmado de empresarios y funcionarios en el encuentro organizado por AmCham Argentina, Milei decidió correr del centro cualquier otro eje de gestión para enfocarse en la dinámica de precios, luego de que se conociera que la inflación de marzo fue del 3,4% y que el acumulado de 2026 ya alcanza el 9,4%.

“Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna voy a hablar de inflación”, lanzó el Presidente al inicio de su exposición, en una frase que marcó el tono del cierre.

El planteo se inscribe en una jornada incómoda para el Gobierno: el número de marzo se conoció pocas horas antes del evento y quedó muy cerca de la meta anual del 10,1% prevista en el Presupuesto.

Pese a ese escenario, Milei reiteró que existen fundamentos para esperar una desaceleración en los próximos meses, y volvió a señalar que la inflación debería retomar un “sendero decreciente”.

"Hay dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, la que se adelanta, viaja en torno al 10%. Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica", explicó.

Un día simbólico para la gestión económica

La presentación coincide, además, con un aniversario clave para la administración libertaria: se cumplió un año desde la salida del cepo cambiario, una de las medidas más relevantes del programa económico oficial.

El propio Milei había celebrado ese hito más temprano, al considerarlo un punto de inflexión en la normalización del mercado cambiario, aunque el dato inflacionario terminó condicionando la narrativa del día.

Señales políticas y respaldo a Adorni

En la primera fila del auditorio se ubicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un gesto explícito de respaldo del Presidente en medio de las controversias por su patrimonio.

También acompañaron al mandatario el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Salud, Mario Lugones; y el canciller Pablo Quirno, junto a legisladores oficialistas encabezados por Gabriel Bornoroni.

Entre los invitados internacionales se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Entre la autocrítica y la expectativa

El discurso dejó expuesta la tensión central que atraviesa al Gobierno: la necesidad de sostener su programa económico frente a indicadores que aún no terminan de alinearse con las metas oficiales.

Con un tono que combinó autocrítica y reafirmación del rumbo, Milei buscó enviar una señal al establishment empresario: reconocer el problema inflacionario sin abandonar la expectativa de estabilización en el corto plazo.