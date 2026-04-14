"El dato es malo": el duro mensaje de Javier Milei ante el dato de inflación de marzo

Javier Milei reconoció este martes que el último dato de inflación “es malo” y “no nos gusta”, aunque buscó llevar tranquilidad al asegurar que existen fundamentos para esperar una desaceleración en los próximos meses.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta en la red social X, en la antesala de su exposición en el AmCham Summit, donde el mandatario anticipó que dará mayores precisiones sobre la evolución de los precios.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, escribió Milei, en un tono inusual por su nivel de autocrítica frente a los indicadores económicos.

No obstante, el Presidente sostuvo que existen “elementos duros” que permiten explicar el resultado y, sobre todo, proyectar una mejora en el corto plazo. “Esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, planteó.

Expectativa por su discurso en AmCham

En el mismo mensaje, Milei adelantó que brindará explicaciones más detalladas durante su presentación en el AmCham Summit, el encuentro empresarial organizado por AmCham Argentina.

“Hoy explicaré en AmCham”, cerró el mandatario, en una señal de que buscará alinear su diagnóstico con el auditorio empresario, clave en la expectativa de inversiones.

El pronunciamiento presidencial llega en un contexto en el que el Gobierno intenta sostener su narrativa de estabilización macroeconómica, pese a la persistencia de niveles de inflación que continúan siendo uno de los principales desafíos de la gestión.