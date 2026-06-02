La insólita metáfora de Javier Milei con una película de Disney para atacar al kirchnerismo en el IAEF

Javier Milei volvió a hablarle al electorado de 2027 y lo hizo con su receta de siempre: polarizar con el kirchnerismo. Fue en el Congreso del IAEF, donde defendió el rumbo económico, pero también denunció un supuesto golpe de Estado de la oposición, reivindicó las reformas que avanzaron en el Congreso y dejó anticipada la campaña que llegará apenas termine el Mundial.

Milei arrancó por un lado impensado —elogió "Monsters Inc", la película de Disney que definió como "fabulosa"— para terminar en su blanco habitual. Usó la trama como parábola: "Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente".

A partir de ahí, el Presidente cerró la metáfora con tono de campaña: "Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso", en alusión al ministro de Economía.

Javier Milei recordó que el país supo estar entre los más ricos del planeta y que desde entonces el crecimiento se desplomó: "De ahí en adelante, durante los últimos cien años, crecimos al uno por ciento anual promedio, al punto de que en el último tramo de ese período, entre 2011 y 2023, ni siquiera crecimos".

Sobre esa base, descargó su crítica contra la dirigencia de todas las épocas. Rechazó la idea de que el estancamiento haya sido producto del azar o de enemigos externos y lo atribuyó a las decisiones de quienes gobernaron: "Gobernantes de todos los colores políticos pretendieron hacer creer que fue un hecho de mala suerte, como si Argentina fuese un extraño caso en que hacer las cosas bien puede traer malos resultados o que lo que salió mal fue culpa de supuestos enemigos del pueblo. Esto es lisa y llanamente un intento de engaño a todos los argentinos, porque Argentina no tuvo mala suerte, Argentina tuvo pésimos gobernantes".

"Los vamos a pasar por arriba"

"Por primera vez en los últimos cien años hay un gobierno que está dispuesto a hacer las cosas que están bien. ¿Y cómo va a salir? Bien", manifestó el jefe de Estado.

Milei anticipó una mejora sostenida de la economía y la convirtió en pronóstico de campaña, con la mira puesta en los comicios del año próximo: "Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde. Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad".

Defensa de la reforma laboral y palos a los gobernadores opositores

En ese capítulo de reformas, Milei dedicó un pasaje a respaldar la ley de modernización laboral que sancionó el Congreso. Argumentó que el régimen anterior había quedado anticuado por su rigidez y desalentaba la contratación: "El mercado laboral llevaba varias décadas de obsoleto por exceso de rigidez, donde la gente tenía miedo de contratar porque una mala contratación podía llevarte a la quiebra. En ese mercado era más valioso contratar a alguien de confianza que a alguien ideal para el puesto, lo que estaba estancando la productividad general de nuestra economía".

Sin mencionar nombres, el Presidente también apuntó contra los gobernadores que resisten su agenda. Cruzó el desempeño económico provincial con la actitud política de cada distrito y dejó la chicana servida: "Al menos la mitad de las provincias presentan crecimiento económico después de décadas de estancamiento, y este crecimiento se ve incluso más marcado en aquellas que adhirieron primeras al RIGI. Y las únicas que están neutrales o les va un poquito mal son justamente las de aquellas provincias que viven oponiéndose a todo lo que proponemos".

Sobre el cierre, Milei insistió con la integración al mundo como condición para crecer: "Argentina está destinada finalmente a volver a integrarse a la economía global, porque después de mucho tiempo logramos comprender que una Argentina cerrada es una Argentina pobre, mientras que una Argentina abierta es una Argentina que crece".

Y remató con una proyección optimista atada a la baja del riesgo país y a la continuidad de su programa: "Vean que si nosotros logramos eliminar el riesgo político y el riesgo país se va a niveles de ciento cincuenta, doscientos puntos básicos, Argentina va a crecer a tasas del 7, 8 por ciento. Argentina va a poder duplicar su PBI cada diez años. Es decir, que si logramos resistir y seguimos manteniendo esta política de crecimiento y baja de la inflación en base al orden macroeconómico, al respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad, vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años. Prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina".