Luis Caputo anunció que mandará un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal e insistirá con "los dólares del colchón"

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó este martes que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal , una iniciativa orientada a incentivar que los ahorristas vuelquen al circuito formal los dólares que mantienen fuera del sistema financiero.

El anuncio se produjo apenas cuatro meses después de que la gestión libertaria reglamentara la versión anterior del esquema, que también apuntaba a facilitar la utilización de fondos no declarados y promover su incorporación a la economía formal.

"No es casualidad que hayan ido juntas al Congreso la Ley de Modernización Laboral y la de Inocencia Fiscal, que dicho sea de paso vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes", expresó Caputo, que expuso en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"Esperamos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor. Inocencia fiscal ayuda a un mayor crecimiento. Lo importante es que ese ahorro en los colchones se canalice a la inversión, que generaría más crecimiento", agregó.

La Ley de Inocencia Fiscal fue sancionada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 y comenzó a regir a principios de febrero de 2026, luego de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La norma incorporó el principio de inocencia fiscal del contribuyente y modificó los parámetros para la persecución de delitos tributarios, al elevar los montos mínimos requeridos para la apertura de causas penales vinculadas a la evasión impositiva.

En otro tramo de su participación Caputo afirmó que espera un 2027 “totalmente atípico de lo que es un año electoral clásico en Argentina”. “Vamos a entrar en ese año creciendo fuertemente y la inflación a la baja, sin el revuelo político tradicional de años electorales en Argentina. Espero que los próximos 18 meses sean mejores", planteó.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda apuntó contra “los candidatos moderados” de la próxima elección. “No nos comamos el cuento de que puede venir alguien moderado y dar por y dar por sentado esto. No es así, es muy difícil tener la convicción, el carácter, el compromiso, la capacidad de entendimiento para realmente mantener esta conducta”, opinó.