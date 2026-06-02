Arde La Libertad Avanza: Patricia Bullrich puso su renuncia a disposición, pero no dejaría el bloque

Cuando todo parecía indicar que iba a ser una semana tranquila en el Congreso, Patricia Bullrich levantó el teléfono y le adelantó al presidente Javier Milei que no iba a cumplir con la orden de votar el retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli . Y acto seguido puso su renuncia a la conducción del bloque oficialista a disposición del jefe de Estado.

"Ella le dijo que no iba a seguir la orden del Gobierno de votar el retiro de ese pliego y, como una formalidad, le dijo que ponía a disposición del presidente su continuidad como jefa del bloque de senadores", deslizó a MDZ una fuente que sigue de cerca la relación entre Bullrich y la Casa Rosada.

La conversación entre Bullrich y Milei no fue conflictiva, como otras que han tenido en el último tiempo. Sin embargo, la desobediencia de la jefa del bloque del Senado lleva consigo una tensión. Desde el entorno de Bullrich le confirmaron a este medio que no está en sus planes la renuncia a la conducción del bloque oficialista.

" Ella no quiere poner palos en la rueda ni complicar al Gobierno . Su voluntad, si el presidente coincide, es seguir en la conducción del bloque La Libertad Avanza en el Senado ", indicaron desde el entorno de Bullrich.

Horas de tensión en La Libertad Avanza en el Senado

El bloque oficialista en el Senado atraviesa horas de tensión. Patricia Bullrich no tenía previsto hablar el lunes con Javier Milei. Su plan inicial era conversar recién el miércoles, en la previa de la sesión prevista para el jueves, en la que se tratarían los pliegos de los 73 jueces, y recién ahí anticiparle su decisión de no acompañar el retiro del pliego de la jueza Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien dio a conocer los distintos casos de corrupción vinculados a este Gobierno.

Sin embargo, la presión de las senadoras ultrakarinistas Nadia Márquez (Neuquén) y Emilia Orozco (Salta) la empujaron a adelantar su decisión. Estas dos legisladoras nunca tuvieron demasiada sintonía con Bullrich, quedaron molestas con su estilo de conducción del bloque y en más de una oportunidad se lo hicieron saber.

Bullrich y Karina Milei en el teatro. Foto: NA Bullrich y Karina Milei en el teatro. N/A

En este contexto, el lunes por la tarde Bullrich llamó al presidente y le hizo saber su decisión de desobedecer la orden de la Casa Rosada. "Es lógico que si no seguís una indicación de tu jefe pongas tu renuncia a disposición", comentó un legislador bullrichista para quitarle dramatismo a la tensión que por estas horas atraviesa a La Libertad Avanza.

Sesión prevista para el jueves

Antes de que todo este conflicto interno estallara, el Senado tenía previsto una sesión para el jueves en la que se iban a tratar los 73 pliegos, el acuerdo del pago a los holdouts que quedaron pendientes de 2016 y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Con la decisión de Bullrich, sumada la de otros aliados del Gobierno, La Libertad Avanza no tiene los votos para retirar el pliego de Michelli. Por eso, una de las alternativas que analizan es convocar a una sesión sin ninguno de los pliegos y que todos se traten directamente más adelante.

Esto se terminará de definir el miércoles a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria, de donde saldría la convocatoria oficial. Mientras tanto, para llegar a eso, el Gobierno atraviesa altas horas de tensión en el Congreso.