Javier Milei rechazó la renuncia de Patricia Bullrich, pero hierve el vínculo con la senadora

El presidente Javier Milei ratificó a Patricia Bullrich como presidenta del bloque libertario en el Senado, tras una comunicación que existió entre ambos en las últimas horas, precisaron dos fuentes oficiales que consultó MDZ .

La legisladora había puesto en consideración su salida al frente de la conducción del bloque a partir de su decisión de rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli . Junto a Carlos Fabián Cuesta , había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vinculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon , quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei , entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, había expresado ayer la exministra, quien, en esa comunicación con Milei, fue notificada que sigue al frente del espacio oficialista en la Cámara Alta.

Pese a esta ratificación del mandatario, existe un enorme malestar con la autonomía de la excandidata presidencial. Si bien son conscientes que ella cuenta con un capital político especial, que le permite diferenciarse en algunos temas con el Gobierno, los ultimátum a Manuel Adorni por su declaración jurada y esta postura pública frente a Milei, "agotó la paciencia" de Karina Milei .

En Balcarce 50 saben del nivel de imagen positiva de Bullrich y prefieren no polemizar con ella. "Hay que bajarle el tono a este episodio. Es un tema delicado. No queremos darle de comer a estas cosas, pero es cierto que Patricia está agotando la paciencia de varios con tantas diferenciaciones", aseguró uno de los miembros de la mesa política.

Algunas fuentes del Ejecutivo creen que la senadora "busca posicionarse para ocupar la vicepresidencia" para un hipotético segundo mandato de Javier Milei, aunque hay quienes suponen que podría especular con una eventual postulación por fuera de La Libertad Avanza en caso que se profundicen los problemas en la gestión económica.

Desde el entorno de la senadora niegan que "exista algún intento de especular con la lealtad de Patricia con Milei" y aseguran que "es coherente con lo que pensó siempre en estos temas de transparencia y republicanismo".