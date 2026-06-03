IAEF: los empresarios contradijeron a Milei por el consumo y le reclamaron bajar impuestos

Los empresarios que ayer escucharon al presidente Javier Milei se diferenciaron del Gobierno en dos aspectos claves en la narrativa libertaria.

En el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , sus principales exponentes coincidieron en que el consumo “no levanta” y que es necesario bajar impuestos. Los dos temas suelen mencionarse de parte del mandatario y sus funcionarios como supuestos logros de la gestión.

“Cuando uno ve el promedio, el consumo no reactiva y no vemos el recupero en el segundo semestre”, afirmó en uno de los paneles Gabriela Renaudo , responsable de VISA en el Cono Sur. La empresaria financiera enfatizó en que ese fenómeno se evidencia en supermercados y estaciones de servicio, aunque también aclaró que hay “realidades heterogéneas” en la economía, contemplando rubros y franjas sociales.

Lo planteado por Renaudo fue compartido por todos los empresarios que consultó MDZ en su cobertura en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En la comparación interanual, supermercadistas y referentes de productos de consumo masivo recalcan que la caída del consumo “se sigue notando muy claramente” y que solo percatan alguna mejora en el balance abril-mayo de 2026, aunque tímidamente. Estas fuentes coinciden con ella en que “no se vislumbra que haya motivos para pensar en una recuperación en el segundo semestre”.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , sostienen que hay “picos históricos de consumo”, algo que desmiente el propio INDEC.

Recientemente, el jefe de Estado divulgó un video con imágenes de la actividad nocturna sobre la avenida Corrientes en Capital Federal. “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”, ironizó y agregó: “Eso que el video es a fin de mes... ¡Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito...”.

Javier Milei expuso este martes en IAEF Javier Milei expuso este martes en IAEF

Reclamos de baja de impuestos

Por su parte, Santiago Mignone, titular de la firma PwC Argentina y presidente del Coloquio de IDEA, manifestó la necesidad de “trabajar en el tema impositivo”.

Al respecto, responsabilizó a todas las jurisdicciones por esta situación: “La reforma impositiva es algo que estamos esperando, que no es del gobierno, es de los 24 estados subnacionales. Porque si hay los impuestos hoy más distorsivos son los ingresos brutos y las tasas municipales, que, además, las tasas municipales son un abuso del poder municipal. Esos impuestos son los que hoy molestan más que cualquiera de impuestos nacionales. El gobierno nacional también tiene que hacer lo suyo, tiene que bajar el impuesto al cheque, el llamado impuesto al cheque o las retenciones, que también son impuestos distorsivos”.

“Nadie está esperando que vulneremos el equilibrio fiscal por una mera baja impositiva. Lo que nosotros decimos es eliminemos los impuestos distorsivos y, si es necesario, reemplacémoslo por buenos impuestos”, planteó.

Los empresarios apoyaron esta moción en la mayoría de las exposiciones en IAEF, recalcando la importancia de que “todos los distritos acompañen”.

El presidente tomó nota de esas inquietudes y expresó en su alocución: “Nuestro modelo contempla que la baja futura de impuestos se hará contra crecimiento económico. A la suba en la recaudación le seguirán bajas impositivas y una reducción progresiva en el tamaño del Estado”