Pablo Miedziak, presidente del IAEF: "No hay inversión sin reglas claras y con acuerdos que trasciendan gobiernos"

El presidente del Instituto Argentinos de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Pablo Miedziak, sostuvo que en materia económica aún "queda mucho por hacer" y que "la estabilización es el punto de partida, no de llegada".

"No hay inversión sin reglas claras, con acuerdos que trasciendan gobiernos", lanzó. De esta manera, a poco más de un año de las elecciones, el ejecutivo de finanzas pidió porque se logren mantener ciertas políticas, aunque no gane el actual oficialismo.

"No hay crecimiento sin inversión. Eso no llega por decreto, llega con confianza y previsibilidad. No hay desarrollo sin articulación público-privada. El Estado solo no puede y el sector privado tampoco", dijo Miedziak.

"La sociedad esta aguantando, haciendo un esfuerzo, debemos acompañar dicho esfuerzo, el bienestar de todos los argentinos depende de seguir en esta ruta que creemos correcta", sostuvo en el marco del 43° congreso anual del IAEF.