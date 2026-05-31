El plan del Gobierno para blindar las reformas: Milei reúne al círculo rojo, CEOs y a las provincias en el IAEF

Javier Milei volverá a pararse ante el establishment financiero y empresarial para defender el rumbo económico de su gestión. Será este martes, en el cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los foros de mayor peso en la agenda económica del país.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación" y reunirá a dirigentes políticos, economistas, ejecutivos y empresarios para discutir las perspectivas locales y los desafíos del escenario internacional.

La exposición del Presidente está prevista para las 19, como broche de una jornada dedicada a la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, el clima de negocios y las oportunidades de inversión.

La apertura quedará en manos del titular del IAEF, Pablo Miedziak, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Durante el día también expondrán funcionarios nacionales de primera línea: el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

La grilla suma a economistas y referentes del sector privado, como Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews, además de ejecutivos de compañías líderes como Mirgor, OCASA, Visa Argentina, Sidersa y Pampa Energía.

El debate político también tendrá su lugar. Un panel reunirá a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, que repasarán los desafíos para afianzar el proceso de transformación económica.

En otro tramo, las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón abordarán la construcción de consensos políticos para empujar el crecimiento y el desarrollo.

Milei busca apuntalar la confianza de los mercados

La presencia del Presidente en el IAEF llega en un momento en que la Casa Rosada busca reforzar la confianza de los mercados y exhibir avances en el frente fiscal, monetario e inflacionario, mientras intenta seducir nuevas inversiones para sostener la recuperación.