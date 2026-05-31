Quién es Abelardo de la Espriella, el "Milei colombiano" que dio el batacazo en las elecciones de Colombia

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones presidenciales en Colombia celebradas este domingo. Con una campaña relámpago basada en la confrontación directa, el abogado penalista sacudió el tablero político al derrotar al candidato del gobierno de Gustavo Petro en la primera vuelta electoral.

Según los datos oficiales difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 95% de las mesas escrutadas , De la Espriella obtuvo 9.791.468 votos (43,62%) , superando al aspirante del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda , quien alcanzó 9.231.677 apoyos (41,13%) .

La diferencia real a favor del líder del movimiento Defensores de la Patria se clavó en 559.791 sufragios. Debido a que ninguno logró superar la mitad más uno de los votos válidos, ambos dirigentes se medirán en un balotaje definitivo el próximo domingo 21 de junio .

El dirigente oriundo del departamento de Córdoba logró capitalizar el descontento social con un fuerte discurso de mano dura y un rechazo absoluto a las "castas políticas" . Su retórica y puesta en escena trazan un paralelismo inmediato con fenómenos globales de la derecha conservadora, replicando estrategias del presidente argentino Javier Milei , el salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump .

Para equilibrar su perfil disruptivo y dotar de volumen técnico a su plataforma de gestión, De la Espriella eligió como compañero de fórmula a José Manuel Restrepo Abondano, un hombre de fuerte peso institucional que se desempeñó como ministro de Hacienda y de Comercio durante la presidencia de Iván Duque. Restrepo aporta el "anclaje macroeconómico" gracias a su formación como economista en la Universidad del Rosario, una maestría en The London School of Economics y un doctorado de la Universidad de Bath (Reino Unido).

De un capital mínimo a un emporio millonario

La trayectoria de Abelardo de la Espriella combinó siempre el éxito empresarial con una alta exposición mediática. Graduado en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, fundó en el año 2002 su firma De La Espriella Lawyers con un capital inicial de apenas 500.000 pesos colombianos.

Hoy, de acuerdo con una investigación del diario El Espectador, esa sociedad acumula activos que superan los 39.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los bufetes más poderosos y costosos del país.

Abelardo de la Espriella EFE

El polémico pasado judicial del candidato

A pesar de su actual discurso contra los vicios de la política tradicional, el pasado como abogado litigante de De la Espriella registra defensas a figuras sumamente controversiales del poder local. Sus primeros clientes de peso en los tribunales federales fueron:

Rocío Arias

Eleonora Pineda

Dieb Maloof

Jorge Caballero

Todos ellos fueron congresistas y referentes salpicados por el histórico escándalo de la "parapolítica" —el entramado de vínculos entre dirigentes eufemísticos y las Autodefensas Unidas de Colombia— durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. En esos procesos complejos, la gran mayoría de sus defendidos terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia; la única victoria resonante en los estrados que consiguió el hoy candidato presidencial fue la absolución de José de los Santos Negrete, entonces representante a la Cámara.

Con las cartas echadas sobre la mesa, Colombia inicia a partir de mañana una vertiginosa campaña de tres semanas donde el modelo antisistema de De la Espriella y la continuidad progresista de Cepeda chocarán en las urnas por el control de la Casa de Nariño.