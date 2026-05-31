Colombia elige Presidente: Abelardo de la Espriella lidera el escrutinio pero habrá balotaje

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Abelardo de la Espriella lidera el escrutinio pero habrá balotaje con Iván Cepeda

El avance del escrutinio provisorio en Colombia consolida una tendencia irreversible hacia una definición en segunda vuelta. Con el 97,58% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional de Estado Civil, el abogado y candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella se mantiene al frente de la carrera presidencial, superando por estrecho margen al oficialista Iván Cepeda.

De acuerdo con los datos oficiales procesados sobre 59.113 mesas de un total de 122.020 habilitadas en todo el país, De la Espriella, respaldado por el Movimiento de Salvación Nacional, lidera el conteo rápido con el 43,77% de los sufragios. El resultado parcial ratifica el escenario de tercios polarizado que anticipaban los sondeos de opinión previos a la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

El senador y candidato único del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien encarna la continuidad del proyecto político del actual mandatario Gustavo Petro, se ubica en la segunda posición con el 40,88% de los votos.