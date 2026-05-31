Gustavo Petro mostró su voto en las elecciones de Colombia: por qué no es ilegal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , volvió a quedar en el centro de la escena política tras mostrar públicamente su voto durante la jornada electoral de este domingo en la que el país elige a su sucesor. La imagen generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que incluso hablaron de un posible delito electoral.

Sin embargo, la legislación colombiana y los especialistas en materia electoral coinciden en que la conducta no constituye una infracción penal por sí sola.

La controversia se produjo luego de que Petro exhibiera ante las cámaras la boleta ya marcada al momento de emitir su sufragio. La situación reavivó el debate sobre el carácter secreto del voto y los límites de la exposición pública de una decisión electoral por parte de un mandatario.

Según la normativa vigente en Colombia, el secreto del voto es una garantía destinada a proteger la libertad del elector, no una obligación que le impida revelar posteriormente por quién votó. En otras palabras, cada ciudadano tiene derecho a mantener en reserva su elección, pero también puede decidir comunicarla de manera voluntaria.

No obstante, sí está prohibido tomar fotografías o grabar el voto dentro de los puestos de votación. La Registraduría Nacional ha reiterado en distintas oportunidades que no se permite el uso de celulares o cámaras en los cubículos electorales, una medida orientada a resguardar la confidencialidad del sufragio y prevenir prácticas ilegales como la compra de votos.

Cuándo podría existir un delito electoral

De acuerdo con el Ministerio del Interior colombiano, la exhibición del voto puede adquirir peso penal únicamente cuando está vinculada con otros delitos electorales.

Entre ellos se encuentran la compra de votos, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral o las presiones para demostrar por quién se votó. En esos escenarios, mostrar el voto puede transformarse en una herramienta para concretar una conducta ilegal, aunque la acción de exhibirlo no constituye un delito en sí misma.

La posición de la Misión de Observación Electoral

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, recordó que en Colombia existe un amplio dispositivo institucional destinado a garantizar que cada ciudadano pueda votar de manera secreta.

"La protección del voto secreto busca preservar la libertad y la seguridad de los electores", señaló la dirigente en declaraciones a Noticias RCN.

Desde la organización remarcaron que la confidencialidad del sufragio es una condición fundamental para que los ciudadanos puedan tomar decisiones sin presiones externas y ejercer plenamente sus derechos políticos.

La reacción de la oposición

Pese a las aclaraciones, referentes opositores cuestionaron la actitud del mandatario y algunos llegaron a denunciar que podría tratarse de una falta electoral.

Barrios, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la legalidad de la conducta de Petro y sostuvo que cualquier evaluación sobre una eventual participación indebida en política corresponde a los organismos de control y a las autoridades competentes.

De esta manera, el episodio volvió a instalar la discusión sobre los alcances del voto secreto en Colombia, aunque hasta el momento no existe ninguna norma que considere delito que un ciudadano (incluso si se trata del presidente) revele voluntariamente por quién votó.