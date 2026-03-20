Gustavo Petro es parte de una investigación en EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico, según medios

Dos fiscales federales investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro , en el marco de pesquisas vinculadas al narcotráfico y el narcoterrorismo.

Estas pesquisas, que se desarrollan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, no lo sitúan como principal objetivo pero su nombre está incluido a partir de otras investigaciones más amplias, según información publicada por The New York Times y confirmada por Reuters a través de fuentes conocedoras del caso.

Los equipos a cargo de la investigación -integrados por fiscales especializados y agentes federales- están analizando posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico, así como la posible entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022, expresó Reuters.

Las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y, por ahora, no está claro si derivarán en imputaciones.

Los medios también señalaron que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido en la apertura de estos procesos.

El caso llega en un momento de distensión en la relación entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, que acercaron posiciones en un reciente encuentro en febrero tras meses de confrontación pública.

BBC Mundo contactó con la presidencia de Colombia pero de momento no obtuvo respuesta.

BBC

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FUENTE: BBC