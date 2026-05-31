SpaceX, Amazon y la nueva carrera espacial: cuando la regulación también juega

La escena sería cómica si no fuera costosa: Amazon, una empresa que acumula 180 satélites en órbita mientras está legalmente obligada a tener 1.600 para julio de 2026, presenta ante la FCC un documento de 17 páginas para bloquear la propuesta de SpaceX de lanzar un millón de satélites. El argumento central es que el proyecto carece de detalles técnicos críticos, es especulativo, y tardaría siglos en desplegarse.

Puede que Amazon tenga razón en algunos puntos técnicos. Sin embargo, observamos en tiempo real el funcionamiento de lo que podría llamarse la máquina de impedir. Es decir, el uso sistemático del aparato regulatorio no para mejorar un proyecto sino para demorarlo, encarecerlo o matarlo. En la carrera espacial del siglo XXI, esta máquina es tan determinante como los cohetes.

La FCC regula espectro, órbitas y licencias de lanzamiento. Cuando una empresa solicita autorización, sus competidores tienen derecho formal a presentar petitions to deny. El mecanismo existe para garantizar que proyectos masivos no monopolicen recursos comunes sin escrutinio. Amazon argumentó precisamente eso, advirtiendo que la aprobación otorgaría a SpaceX “control casi total” sobre las órbitas de inserción en lanzamiento , convirtiéndola en “guardiana del acceso al espacio”.

Pero hay una diferencia estructural entre la participación en un proceso regulatorio para mejorar los estándares técnicos y participar para ganar tiempo. El presidente de la FCC, Brendan Carr, sugirió públicamente que Amazon se extralimitó al presentar objeciones contra SpaceX mientras su propia empresa acumula retrasos en sus obligaciones de despliegue.

La ironía es que Amazon solicitó en enero una extensión de 24 meses para cumplir su propio plazo de despliegue, alegando escasez de cohetes disponibles y disrupciones en manufactura. Una empresa que no puede lanzar sus propios satélites a tiempo, bloquea a otra para que no lance los suyos.

La inteligencia artificial Como Multiplicador de Obstrucción

Aquí emerge un ángulo nuevo que cambia la ecuación porque durante décadas, la capacidad de presentar objeciones regulatorias detalladas y técnicamente sofisticadas estaba limitada por el costo de abogados especializados, analistas de espectro e ingenieros capaces de redactar argumentos creíbles en el lenguaje técnico de la FCC. Ese costo actuaba como filtro natural y solo competidores serios, con recursos suficientes, sostenían campañas de obstrucción regulatoria de largo aliento.

La inteligencia artificial (IA) elimina ese filtro, por lo tanto, un competidor con recursos modestos genera comentarios técnicos voluminosos, estructurados y aparentemente rigurosos a una fracción del costo anterior. Los períodos de comentarios públicos, como el que cerró el 6 de marzo para la propuesta de SpaceX, pueden inundarse con objeciones de grupos ambientalistas, asociaciones astronómicas y operadores satelitales menores; todos, articulando argumentos técnicos sobre contaminación lumínica, basura orbital y gestión de espectro. Algunos de esos argumentos son genuinos, pero muchos son munición manufacturada. El resultado es que la IA no inventó la obstrucción regulatoria. La democratizó e industrializó.

El Costo Invisible: El Progreso que No Ocurre

SpaceX argumenta que sus centros de datos orbitales aprovechan energía solar casi constante, reduciendo el impacto ambiental de sus equivalentes terrestres, y proyecta que el sistema entregará 100 gigavatios de capacidad computacional para IA. Si eso es viable o no es una pregunta técnica legítima, sin embargo apalancar el proceso regulatorio para que esa pregunta nunca se responda es inválido.

El costo del progreso bloqueado es invisible precisamente porque no ocurre. Nadie contabiliza los años perdidos, la energía computacional que siguió consumiéndose en tierra o el talento que se desvió hacia litigios en lugar de ingeniería. En 2025 se lanzaron aproximadamente 4.500 satélites, el total anual más alto en registro. Esa cifra será mayor si los ciclos regulatorios se contaran en meses, no en años o décadas.

La pregunta es si Amazon tiene argumentos técnicos válidos, con foco en ¿qué fracción de esas 17 páginas responde a preocupaciones genuinas sobre seguridad orbital y qué fracción responde a la necesidad de ganar 18 meses mientras Amazon intenta alcanzar a Starlink?

La Geopolítica Que Nadie Menciona

Mientras SpaceX y Amazon se embarran ante la FCC, China presentó ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones solicitudes para colocar aproximadamente 200.000 satélites en órbita, parte de una estrategia nacional para asegurar posiciones orbitales y frecuencias de radio.

China no tiene un Amazon presentando petitions to deny contra sus propios campeones nacionales, sino que tiene un Estado que coordina. El contraste es estructural porque la máquina de impedir tiene un costo estratégico que trasciende el comercial. Cada mes de demora regulatoria en Washington es un mes de ventaja acumulada en Pekín. La órbita baja terrestre es un recurso finito y, las posiciones orbitales junto a las bandas de frecuencia que no se ocupan hoy no esperan indefinidamente.

El Regulador Como Actor Político

Este episodio introduce una variable adicional que merece atención porque Carr, el presidente de la FCC, atacó públicamente a Amazon en X, señalando sus propios retrasos mientras obstruía a un competidor.

Así, el regulador se convirtió en actor con preferencias públicas declaradas, y quitó la neutralidad del proceso. Lo que queda es una negociación de poder entre corporaciones gigantes, con el aparato regulatorio como arena, y la innovación tecnológica como la principal víctima colateral.

La carrera espacial del siglo XXI se ganará en dos frentes simultáneos, entre la ingeniería y la regulación. El problema es que solo uno de esos frentes produce satélites.

Las cosas como son

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