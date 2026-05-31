Los colombianos van a las urnas para elegir al sucesor de Petro

Este domingo, los ciudadanos de Colombia eligen al sucesor del actual presidente Gustavo Petro en una elección que determinará el humor social respecto al primer gobierno de izquierda en la historia del país. El resultado marcará la continuidad del gobierno progresista o un cambio de orientación en la política colombiana.

Las últimas encuestas posicionan a tres candidatos como los posibles ganadores , aunque también coinciden en la gran probabilidad de que la decisión se traslade a una segunda vuelta, pactada para el 21 de junio.

Las urnas se abrirán a partir de las 8 de la mañana (hora de Colombia , 10 de la mañana en Argentina) en todo el país. Los colombianos podrán acercarse a votar hasta las 16 horas (18 en Argentina) presentando su cédula física o digital.

De la Espriella, Cepeda y Valencia, los tres máximos favoritos para gobernar Colombia.

Abelardo de la Esoriella de la derecha radical, Iván Cepeda de centroizquierda-izquierda y Paloma Valencia del centroderecha encabezan la lista una docena de candidatos, siendo los que tienen las mayores probabilidades de suceder a Gustavo Petro.

Cepeda, del Pacto Histórico, es el aspirante oficialista del petrismo y el llamado a continuar la senda progresista iniciada por el actual presidente en 2022.

Valencia pertenece al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y busca devolver al poder al uribismo, una corriente de derechas muy influyente en Colombia.

El abogado y empresario De la Espriella se presenta como 'outsider' y con una receta de mano dura, moral conservadora y crecimiento económico que recuerda a los manuales de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en EE.UU.

En el camino parecen haber quedado las opciones más moderadas, como el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, quienes se presentan como alternativas de centro que, según las encuestas, no lograron seducir al electorado colombiano.