Víctor Bados Nieto: un alto militar que afirma el rol de la OTAN en la nueva geopolítica

El jueves el general Víctor Bados , Director del IEEE (Instituto de Estudios Estratégicos de España , bajo la órbita del ministerio de Defensa), cerró las II Jornadas Geopolíticas a instancias de tal cartera, para examinar la situación del mundo asumiéndose con rol protagónico dentro de la OTAN .

Las jornadas solicitadas por las máximas autoridades del área en España reunieron a los 90 especialistas más destacados en estrategia y geopolítica, que largamente supera la noción de lo militar. Las jornadas solicitadas por las máximas autoridades del área en España reunieron a los 90 especialistas más destacados en estrategia y geopolítica, que largamente supera la noción de lo militar.

El día después de la clausura de esta reunión, el Director del IEEE mantuvo un largo diálogo en MDZ Radio , durante el programa "Bot y yo", que se emite de lunes a viernes de 17 a 18 horas.

Allí, Víctor Bados ofreció algunas de las recientes conclusiones de lo más granado de España, en áreas sensibles como defensa y seguridad. Algunas de sus nociones aportan al permanente análisis sobre cómo y con quién moverse en un mundo que muy rápidamente se ha tornado convulsivo y amenazante en casi todos sus rincones.

Tenemos un mundo global. Pero no todas son buenas. Tenemos un mundo global. Pero no todas son buenas.

La condición implica "estar" dentro de una dinámica que impacta, pese a las distancias o a la aparente lejanía.

El Estrecho de Ormuz, en ese sentido, hoy presenta un caos inesperado en una geografia remota. Pero la inflación en Buenos Aires o Mendoza o Santiago de Chile, como en ciudades de otros continentes, en algún punto se conecta con lo que allí pasa (o no pasa).

victor bados nieto defensa españa El experto español en geopolítica plantó escenario: hay tres potencias y tres líderes. Por ahora en el terceto no parecieran dispuestos a vivir una experiencia de trio.

OTAN

En el encuentro de expertos ya narrado, el embajador OTAN, Javier Colomina, minimizó el gesto que hizo "ruido" (uno más), de parte de la administración de Donald Trump, horas después que el presidente norteamericano anunciara la retirada de tropas en Europa.

"Todo el ruido de la retirada de tropas americanas de Europa, ese ruido que a nadie le gusta y que pone muy nerviosos a nuestros aliados de Europa del Este, se ha quedado al final en el movimiento de un cinco por ciento, en el marco de una presencia de 80.000 efectivos de la presencia americana", explicó, el embajador Javier Colomina, representante del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur.

La nueva narrativa, que incluso Víctor Bados muestra en este diálogo, es "dejar a un lado el ruido y centrarse en la defensa colectiva".

El encuentro se propuso dotar de "valor superior" a la OTAN. El encuentro se propuso dotar de "valor superior" a la OTAN.

Lo abrió la ministra de Defensa de España, Margarita Robles. Y fue más que simbólica la presencia del jefe del Estado Mayor, el almirante general Teodoro Esteban Calderón. Sumaron al hombre que pivotea las relaciones entre el estado español y la OTAN.

Víctor Bados celebró la consolidación de estas jornadas como lugar de encuentro de "la comunidad epistemológica que trabaja, escribe e investiga en los ámbitos de la seguridad y la defensa".

https://www.bbc.com/mundo/articles/cyv25r5g8rro El tránsito por el Estrecho de Ormuz ha sido el principal punto de presión de Irán a EE.UU. desde que empezó la guerra. NurPhoto vía Getty Images

Víctor Bados

El actual director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) analiza la delicada transición hacia un orden multipolar, el declive de las certezas internacionales y la redefinición de las esferas de influencia en un planeta en crisis.

En una conversación que conectó las geografías de Argentina y España, el General de Brigada del Ejército de Tierra español, Víctor Vados Nieto —quien asumió en agosto de 2024 la dirección del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el principal centro de pensamiento y análisis del Ministerio de Defensa de España—, ofreció un crudo diagnóstico sobre el tablero internacional contemporáneo.

Advierte que la salud geopolítica del planeta "no es nada buena". Advierte que la salud geopolítica del planeta "no es nada buena".

Para el estratega militar, el mundo ha dejado atrás las viejas certezas para adentrarse en un complejo paradigma dominado por tres grandes actores globales que tensionan el orden establecido.

De la unipolaridad al tablero de tres hegemonías.

Geopolítica

- Estamos acostumbrados a esquemas bipolares o a la unipolaridad post-Guerra Fría. ¿Cómo define el quiebre del paradigma actual?

- El mundo fue bipolar hasta el año 1989. Tras la implosión de la Unión Soviética, transitamos hacia la unipolaridad norteamericana, los llamados "felices 90" o la Pax Americana. Sin embargo, diversos académicos coinciden en que en esos años se perdió la paz debido a errores de concurrencia en el derecho internacional, como la guerra de Irak.

El verdadero punto de inflexión hacia la multipolaridad se sitúa en 2008. El verdadero punto de inflexión hacia la multipolaridad se sitúa en 2008.

Ese año, la gran potencia hegemónica mostró debilidad con la crisis económica de las subprimes; al mismo tiempo, Rusia demostró la reconstitución de sus capacidades militares invadiendo Georgia. Y China exhibió una enorme resiliencia económica en los Juegos Olímpicos de Pekín, convirtiéndose además en la primera tenedora de la deuda norteamericana.

- ¿Cuáles son las fuerzas que modelan este nuevo escenario?

- Hoy nos encontramos ante tres hegemonías principales que no están conformes con el status quo actual. Por un lado, una potencia que ha dejado de ser emergente: China, que desafía el orden global a través de plataformas, como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái. Por otro lado, una potencia revanchista: Rusia. Aunque no posee el músculo económico de un gigante global —su PIB es apenas superior al de España e inferior al de Italia—, cuenta con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo y una profunda "paciencia estratégica" demostrada en la guerra de Ucrania, siendo capaz de asumir miles de bajas mensuales. Y finalmente, Estados Unidos, una potencia inicialmente en declive que bajo el corpus político del movimiento MAGA intenta revitalizarse, aplicando aranceles y corriéndose de cerca de 60 organizaciones internacionales, lo que contradice las bases del orden liberal tradicional.

- Menciona un fuerte desgaste en el sistema internacional basado en reglas. ¿Qué implicancias tiene esto en la práctica?

- La arquitectura de seguridad que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la convivencia pacífica está profundamente erosionada.

Principios fundamentales como el uso de la fuerza limitado estrictamente a la legítima defensa o a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU se están vulnerando. Principios fundamentales como el uso de la fuerza limitado estrictamente a la legítima defensa o a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU se están vulnerando.

Incluso el Convenio de Ginebra de 1949, que hereda el espíritu del "derecho de gentes" de la Escuela de Salamanca española —de la cual cumplimos 500 años— y que prohíbe los bombardeos masivos exigiendo la protección explícita de civiles, está siendo ignorado en los conflictos actuales. Acciones que van desde disputas territoriales y políticas arancelarias agresivas hasta la redefinición unilateral de soberanías regionales erosionan este marco común.

BRICS 2025.jpg BRICS está integrado actualmente por Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. EFE

Europa

- Frente a las críticas mutuas entre la administración de Donald Trump y gobiernos europeos, ¿dónde queda parada España?

- Quiero ser categórico: Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro gran aliado histórico. Compartimos la misma "camiseta", que es la del Norte Global, Occidente y la OTAN. No obstante, Europa enfrenta un momento de quiebre. En 1989, tras leer El fin de la historia de Francis Fukuyama, los países europeos asumieron que el conflicto había terminado, guardaron la geopolítica en un cajón y priorizaron el gasto en el Estado del Bienestar, delegando su seguridad en el presupuesto norteamericano. Hoy, bajo la doctrina de compartir cargas (burden sharing), la administración estadounidense exige mayor implicación.

Ha llegado la hora de que Europa se enfrente a sus propios riesgos y amenazas sin depender exclusivamente de la tutela norteamericana. Ha llegado la hora de que Europa se enfrente a sus propios riesgos y amenazas sin depender exclusivamente de la tutela norteamericana.

Trump

- En los círculos académicos se habla de un retorno a las "esferas de influencia". ¿Estamos ante un reparto del mapa mundial al estilo del siglo XIX?

- Se especula mucho sobre el "Corolario Trump" a la Doctrina Monroe de 1823. Esta visión, ligada a las teorías de Carl Schmitt, plantea un escenario de grandes bloques: una especie de imperio occidental que asume su propio espacio geográfico, dejando que Europa resuelva sus problemas directos con Rusia. Sin embargo, este mapa no está tan fragmentado. En el Indo-Pacífico, Estados Unidos mantiene una firme postura respecto a la libertad de navegación en zonas críticas como el Estrecho de Malaca, Taiwán y Japón. Por otro lado, vemos una asociación de intereses —por ahora— entre China y Rusia, la cual considero estratégicamente antinatural a largo plazo, ya que históricamente han competido por territorio y eventualmente chocarán por los recursos del Ártico.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp3p94j2q1lo Putin y Xi, comunistas eran los de antes. O los de antes eran los verdaderos comunistas. AFP vía Getty Images

Guerra nuclear

- Para finalizar, ideólogos rusos como Serguéi Karagánov han sugerido abiertamente el uso de armas nucleares tácticas contra capitales europeas. ¿Qué tan real es el riesgo de una escalada nuclear en una escala del 1 al 10?

- La amenaza está allí y no se puede ignorar cuando se expresa de manera tan abierta en los círculos de pensamiento rusos. Sin embargo, prefiero eludir los fatalismos. No creo que la sangre llegue al río. La interdependencia económica y los intereses comunes entre las grandes potencias, incluidas China y Estados Unidos, siguen siendo muy profundos. Señala Carl von Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. y, por lo tanto, siempre existirá una ventana para la resolución política, un desenlace que esperamos que también alcance pronto a Oriente Medio.