Tercera Guerra Mundial, hipótesis sobre los países más y menos perjudicados

Los expertos militares afirman que ciertos factores aumentan las probabilidades de que ciertos países eviten los peores efectos de hipotética Tercera Guerra Mundial a gran escala, una posibilidad que surge día a día menos alocada por los acontecimientos bélicos que a diario sacuden el mundo.

Varios libros abordan esta hecatombe poniendo foco en distintos ángulos de una guerra hasta ahora inédita en la historia de la humanidad. Varios libros abordan esta hecatombe poniendo foco en distintos ángulos de una guerra hasta ahora inédita en la historia de la humanidad.

Uno de los menos conocidos es "Tercera Guerra Mundial - Profecías para el siglo XXI", de William Kergroach. En su rol de historiador y ensayista utiliza su experiencia para analizar y relacionar los acontecimientos actuales con las profecías antiguas, haciendo hincapié en la dimensión espiritual que a menudo se pasa por alto en los análisis tradicionales.

Kergroach postula que la crisis espiritual en Occidente es el semillero de un desastre nuclear para el mundo entero. Sostiene que allí donde la vida suele verse sólo en términos materiales, el Mal en su opinión se libera y se destraba entre las filas del Bien.

Es una visión que remite más a lo religioso, en el más amplio de los sentidos, que a lo fáctico. Es una visión que remite más a lo religioso, en el más amplio de los sentidos, que a lo fáctico.

El historiador augura un crack bursátil planetario como corolario de las largas décadas de endeudamiento descontrolado por parte de las grandes potencias económicas. Culpa la ambición de las grandes familias globalistas y roza a los dueños de las imparables corporaciones tecnológicas.

Este libro habla de la Tercera Guerra Mundial a partir del conflicto en Oriente Medio entre Israel e Irán. Tiene final feliz en su prédica de religiosidad: el Gran Desastre traerá al elegido de Dios, el Gran Monarca, que surgirá como el salvador de un belicismo extremo y desproporcionado.

Determinar qué países serían los "más perjudicados" o "menos afectados" en una hipotética Tercera Guerra Mundial es un ejercicio puramente especulativo.

Es que semejante impacto dependería de innumerables factores impredecibles: el tipo de armamento (nuclear, convencional, cibernético, biológico), las alianzas que se formen, los objetivos estratégicos y la duración del conflicto.

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Países más perjudicados

Basándonos en teorías geopolíticas y escenarios de conflictos globales, se pueden identificar países que, por diversas razones, podrían enfrentar las peores consecuencias o, por el contrario, tener mayores probabilidades de aislamiento y supervivencia.

Este grupo incluye a los principales actores globales, países situados en puntos geográficos estratégicos o aquellos que son objetivos militares o políticos claros debido a sus alianzas y capacidades.

Estados Unidos

Como superpotencia global y líder de la OTAN, Estados Unidos sería casi con seguridad un objetivo principal. Su vasta red de bases militares, centros de comando y control, y grandes áreas metropolitanas lo convertirían en un blanco para ataques, potencialmente nucleares.

Además, el colapso del sistema financiero global, que depende del dólar, tendría un impacto devastador en su economía doméstica.

Rusia

Rusia posee uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo y es un actor clave en la geopolítica global. Cualquier escalada a una guerra mundial la involucraría directamente. Su vasta geografía y dispersión de recursos militares y estratégicos la convertirían en un objetivo de primer orden para represalias y ataques preventivos.

Además, el conflicto aislaría aún más su economía y agotaría sus recursos humanos.

China

Con una de las economías y fuerzas militares más poderosas, China es un competidor directo de Estados Unidos y sus aliados. Sus ambiciones geopolíticas y su control sobre rutas comerciales clave la convierten en un objetivo estratégico.

Un conflicto global interrumpiría drásticamente sus exportaciones, de las que depende su economía, y sus centros industriales y poblacionales en la costa oriental serían altamente vulnerables a ataques.

Ucrania

Dada su situación actual de conflicto con Rusia y su alineamiento con Occidente, Ucrania sería casi de inmediato un campo de batalla central en una Tercera Guerra Mundial.

La destrucción continua de su infraestructura, la pérdida de vidas y el desplazamiento de población alcanzarían niveles catastróficos, convirtiéndola en una zona de devastación continua.

Alemania

Como la economía más grande de Europa y un miembro clave de la OTAN, Alemania es un pilar estratégico en el continente. Su posición geográfica central y sus capacidades industriales la convertirían en un objetivo de gran valor para cualquier fuerza opositora que buscara paralizar a Europa.

Además, su dependencia energética histórica (aunque reducida) de fuentes externas y su densa población la harían vulnerable.

Corea del Sur

El conflicto congelado con Corea del Norte significa que Corea del Sur ya vive bajo la sombra de la guerra. En una Tercera Guerra Mundial, es casi seguro que la península coreana se reactivaría como un frente de batalla importante.

El arsenal nuclear y de misiles de Corea del Norte se dirigiría de inmediato hacia Seúl y sus alrededores, donde se concentra la mayor parte de la población y la industria.

Irán

Su posición geográfica estratégica, sus vastas reservas de petróleo y su histórica rivalidad con Estados Unidos, Israel y sus aliados regionales la convierten en un punto de fricción crítico. Un conflicto global vería a Irán como un objetivo clave para neutralizar sus capacidades militares, asegurar las rutas de transporte de petróleo y prevenir su influencia en Oriente Medio.

Taiwán

La tensión continua con China sobre su soberanía hace de Taiwán uno de los "puntos calientes" geopolíticos más peligrosos del mundo. En una Tercera Guerra Mundial, China probablemente intentaría una reunificación por la fuerza.

La invasión y los ataques subsiguientes, combinados con una posible intervención de Estados Unidos, convertirían a la isla en un escenario de destrucción masiva.

Polonia

Su ubicación geográfica entre Alemania y Rusia, y su papel como base logística clave para la OTAN en Europa del Este, la convierten en un objetivo militar directo.

Históricamente, Polonia ha sufrido desproporcionadamente en los conflictos europeos, y su infraestructura y población enfrentarían graves riesgos de destrucción y ocupación.

Israel

Su avanzada tecnología militar y su histórica rivalidad con Irán y sus aliados en Oriente Medio la sitúan en una posición extremadamente precaria.

En un conflicto global, Israel podría enfrentar ataques masivos de misiles desde múltiples frentes, poniendo en grave peligro a su densa población en un territorio pequeño.

Países menos perjudicados

Este grupo incluye países que, por su ubicación geográfica aislada, su política de neutralidad, su autosuficiencia o su falta de importancia estratégica directa, podrían evitar la peor parte del conflicto físico.

Sin embargo, todos sufrirían las consecuencias económicas y ambientales globales.

Nueva Zelanda

Razón: Su extrema lejanía geográfica de los principales teatros de guerra y su falta de recursos estratégicos o bases militares clave la convierten en uno de los lugares más seguros hipotéticamente.

Además, es un país autosuficiente en alimentos y energía, lo que le permitiría soportar el colapso del comercio global.

Islandia

Su ubicación aislada en el Atlántico Norte, lejos de los principales frentes de batalla, y su falta de fuerzas militares significativas la convierten en un objetivo poco probable. Posee abundantes recursos de energía geotérmica e hidroeléctrica, y su economía basada en la pesca le proporciona una base sólida para la autosuficiencia.

Suiza

Con una historia centenaria de neutralidad y una geografía montañosa difícil de invadir, Suiza ha evitado las dos guerras mundiales anteriores. Su economía fuerte y diversificada, y sus vastos refugios antiaéreos para la población, la hacen resistente a las perturbaciones externas.

Groenlandia

Aunque es parte del Reino de Dinamarca (miembro de la OTAN), la vasta geografía helada de Groenlandia y su población extremadamente dispersa la hacen un objetivo militar sin valor. Su importancia estratégica radica principalmente en bases de radar, que podrían ser atacadas, pero el impacto en la población local sería mínimo.

Australia

Su gran tamaño y ubicación aislada en el hemisferio sur la protegen de la mayoría de los ataques convencionales. Aunque es un aliado de Estados Unidos, su territorio es vasto y difícil de ocupar. Es autosuficiente en recursos naturales clave y alimentos.

Fiyi

Como una pequeña nación isleña en el Pacífico Sur, lejos de los frentes de guerra, Fiyi tiene poca importancia estratégica. Su economía basada en el turismo y la agricultura se vería devastada, pero la población local enfrentaría pocos riesgos de ataque directo.

Mongolia

Su ubicación entre dos superpotencias, Rusia y China, podría parecer peligrosa, pero su vasta geografía y su población dispersa la hacen un objetivo difícil y de poco valor militar.

Históricamente, Mongolia ha mantenido relaciones equilibradas con sus vecinos.

Costa Rica

Razón: Costa Rica abolió su ejército en 1948 y ha mantenido una política de neutralidad. Su ubicación en Centroamérica la mantiene alejada de los principales conflictos globales, y su falta de fuerzas militares la convierte en un objetivo de poco interés estratégico.

Noruega

Razón: Aunque es miembro de la OTAN y comparte frontera con Rusia, su geografía montañosa y su red de fiordos la hacen difícil de invadir. Noruega posee vastos recursos de energía y alimentos, y su población está dispersa, lo que reduce la vulnerabilidad de los centros urbanos.

antártida argentina

¿Argentina? También es parte de los países "más" seguros, según las conclusiones de los institutos internacionales dedicados a estudiar estos escenarios improbables pero posibles. Y en ese rol la Antártida de Argentina es una zona muy valorada por los expertos.

Los factores clave son su ubicación en el hemisferio sur, su autosuficiencia alimentaria y capacidad agrícola para resistir una crisis nuclear global. Los factores clave son su ubicación en el hemisferio sur, su autosuficiencia alimentaria y capacidad agrícola para resistir una crisis nuclear global.

"Hagan el amor y la paz y la dormida,

hagan algo mejor que bombas y ojivas.

Hagan una cosa mejor:

un retiro a todo vapor.

Dejen al mundo vivir

si ustedes no pueden dormir...