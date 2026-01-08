Groenlandia, por qué Trump va por todo

El proceso en el cambio de las relaciones internacionales iniciado por el presidente norteamericano Donald Trump a poco de estrenarse el año en Venezuela ya se está ampliando hacia la gigantesca isla de hielo de Groenlandia , un objetivo que hasta hace días pese a haber sido expresado, ahora es más que una posibilidad cierta.

¿Cuál es el interés por Groenlandia de Trump? ¿Por qué Estados Unidos ha puesto sus ojos en esta que fuera una colonia danesa durante cientos de años, hasta 1953, y ahora es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca , con derecho a buscar la independencia bajo el derecho internacional?

Antes de avanzar vale resaltar un hecho que complica las aspiraciones de Trump : con una población de 57 mil personas, hace un año se realizó entre ellos una encuesta en la que el 56 % de los habitantes de Groenlandia se expresó a favor de independizarse de Dinamarca. Pero apenas el 6 % de ellos afirmó que deseaban el "protectorado" de EE.UU.

Los rumores sobre la conquista de esta colosal isla de hielo del Ártico comenzó a oficializarse cuando el controvertido y amigo de Argentina Stephen Miller , subjefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo hace pocas horas en una entrevista que "nadie va a oponerse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

Stephen Miller, el asesor que aporta más que ideas a la administración Trump (y a la de Milei).

Fue la luz verde que aceleró las preocupaciones de varios actores internacionales, entre ellos la de varios países de Europa. Y obviamente la del gobierno de Dinamarca.

Es que Stephen Miller también cuestionó el fundamento del reclamo territorial de Dinamarca sobre Groenlandia. Parece ser ésta la primera batalla a librar: el derecho internacional. Pero hay razones (en curso) que el propio Trump ha dado para desconfíar de su apego a estas normas.

Muy rápido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiteró el "pleno apoyo" de la UE a Dinamarca y Groenlandia. Agregó más todavía: el bloque no aceptará violaciones del derecho internacional.

groenlandia dinamarca

Groenlandia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, planea reunirse con representantes de Dinamarca la próxima semana para tratar la cuestión de Groenlandia. ¿Estados Unidos se arriesgaría a una ruptura de la OTAN en su intento de adquirir la isla?

Rubio, respondió: "Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente se reserva el derecho de contrarrestarla con medios militares".

Desde la Casa Blanca se informa que Trump está discutiendo intensamente con su equipo de seguridad nacional la posibilidad de comprar Groenlandia a Dinamarca, dijo la portavoz Karoline Leavitt. Trump está convencido de que comprar Groenlandia redunda en beneficio de la seguridad estadounidense.

La funcionaria explicó además que, en opinión de Trump, una compra sería "lo mejor para Estados Unidos para evitar la agresión rusa o china en la región ártica (...) Quiero decir que para el presidente la diplomacia siempre ha sido la primera opción".

El canciller de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, por su lado declaró que había solicitado una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Rubio, ante las declaraciones cada vez más amenazantes de Trump y sus allegados.

Groenlandia forma parte de Dinamarca, estado miembro de la UE y la OTAN, pero goza de una amplia autonomía. Groenlandia forma parte de Dinamarca, estado miembro de la UE y la OTAN, pero goza de una amplia autonomía.

¡Oh, Groenlandia!

"No es una propiedad, no es una torre en Manhattan..."

Groenlandia

Trump Groenlandia

Ártico

El exvicecanciller Robert Habeck ha comentado sobre el debate acerca de Groenlandia que no se debe subestimar la determinación de Estados Unidos con respecto a Groenlandia. "Si los alemanes piensan que Trump está loco, se equivocan", declaró.

Cree que existen "consideraciones políticas y militares realmente concretas que no se pueden descartar simplemente diciendo: 'Trump es solo Trump y hace cosas de Trump'".

"Si los alemanes piensan que Trump está loco, se equivocan" "Si los alemanes piensan que Trump está loco, se equivocan"

La "lucha en el Ártico" entre Estados Unidos y Rusia es parte del fondo de la cuestión. Esta idea fue citada varias veces por Trump durante su última campaña electoral. E incluso ya siendo presidente insistió en ella.

La idea fija de Trump no deja de tenerlo como protagonista en todos los rincones del mundo. Acaso también se trata de eso.