UCR Bonaerense: la jugada de Maximiliano Abad y Evolución que obliga a Miguel Fernández a ir a la justicia

Como venimos contando en MDZ, la interna de la UCR bonaerense está lejos de terminarse. El sector liderado por Maximiliano Abad , en alianza con Evolución quieren que la interna se dirima antes del mundial. Mientras que Miguel Fernández , titular del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense afirma que todos los sectores acordaron ante la justicia ir a las urnas en septiembre.

Tras el pedido del sector integrado por Maximiliano Abad , Evolución (Martín Lousteau), Gustavo Posee y Daniel Salvador; a Miguel Fernández - presidente del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense - para que convoque de manera urgente al Comité de Contingencia a debatir el adelantamiento de las elecciones internas. Recibiendo como respuesta un llamado a convocatoria el 12 de marzo, dentro de los plazos establecidos; por lo que decidieron autoconvocarse en el comité provincia de Buenos Aires, de La Plata, el viernes 6 de marzo para votar el adelantamiento de los comicios internos.

Como era de esperar el abadismo en unión con Evolución , el posismo y el salvadorismo obtuvo el numero necesario de miembros para llevar adelante la reunión. De los 10 delegados que integran el Comité de Contingencia logaron juntar, entre presencial y virtual, 7. Mientras que los miembros que responden a Miguel Fernández , incluido el propio Fernández, no fueron de la partida.

En el temario del día de los autoconvocados, solo importaban dos temas: Adelantar las elecciones internas para el 7 de junio y nombrar a un nuevo apoderado, que reemplace al renunciante Federico Carozzi -que ocuparía, gracias al acuerdo del abadismo y Evolución con Kicillof a cambio de aprobar el endeudamiento, un cargo importante en la justicia provincial -.

El resultado de la votación era el previsible, 5 a favor de adelantar las elecciones, 2 abstenciones (la del intendente de Tandil, Miguel Lunghi que pedía la conformación de un organismo para la unidad partidaria y la de Josefina Ignacio, del sector de Storani), y las 3 ausencias del fernandismo. Nombrando de apoderado partidario a Andrés “Keto” Villalba, hombre de extrema confianza del Maximiliano Abad.

Tres horas después, la Convención de Contingencia comanda por el dirigente de Evolución Pablo Domenichini ratificaría por 9 votos a favor y 1 en contra lo aprobado por el autoconvocado Comité de Contingencia.

Tras la votación desde Evolución afirmaron a MDZ “El adelantamiento al 7 de junio es un hecho, ya se lo informamos al Juez (Alejo) Ramos Padilla para que dé el visto bueno– agregando- Miguel Fernández perdió por paliza”; y ante la pegunta de que va pasar con la convocatoria del 12 de marzo, la respuesta fue tajante “ Se va a caer sola por falta de quorum, no tiene ningún sentido que sigan insistiendo con eso. Ya se votó democráticamente y la elección interna se fijo para el 7 de junio”.

La respuesta del sector liderado por Miguel Fernández

Luego de que el abadismo, en tándem con Evolución y otros actores importantes de la interna radical movieran sus fichas, buscando aislar al sector de Miguel Fernández. La respuesta del fernandismo, no se hizo esperar. En primer lugar, afirmaron que judicializarán la jugada del abadismo y Evolución, a la que calificaron de “golpe de estado”. Ya que sostienen que la convocatoria oficial del Comité de Contingencia se hizo dentro de los plazos establecidos. Motivo por el cual ratificaron la convocatoria del 12 de marzo.

Y este sábado mediante un comunicado titulado “ Salvemos la institucionalidad del radicalismo bonaerense”, el sector de Miguel Fernández le puso picante a la interna boina blanca bonaerense.

La misiva firmada, por Miguel Fernández, resalta con “preocupación” lo ocurrido el viernes con un grupo de integrantes del Comité de Contingencia que sesionaron por fuera de los mecanismos de la Carta Orgánica partidaria. Destacando, además que la autoconvocatoria del 6 de marzo no tiene “sustento reglamentario” y que lo votado carece de validez.

Asimismo, ponen de manifiesto que hay un cronograma electoral establecido ante la justicia Electoral, que da “previsibilidad y certeza”; pidiendo que se respete la institucionalidad partidaria. En tanto se resalta que “más importante que discutir apresuradamente la fecha de una elección es generar acuerdos para que el radicalismo tenga una conducción representativa de todos los sectores”

Comunicado de Miguel Fernández, presidente del Comite de Contingencia de la UCR bonaerense

Según fuentes del sector de Miguel Fernández consultadas por este diario “el lunes habrá novedades importantes”. No se descarta que se presenten ante el Juez Federal, con Competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires , el Dr. Alejo Ramos Padilla, para solicitar la nulidad del adelantamiento de la elección interna de la UCR bonaerense.

Tampoco, sería descabellado pensar, que el fernandismo haga una demostración de fuerza, mostrando en el Comité provincia de Buenos Aires el apoyo de los intendentes -afirman que cuentan con 15 jefes comunales, de los 27 intendentes boinas blancas, y no descartan que se sumen más al espacio-; legisladores provinciales, nacionales; y dirigentes radicales de toda la provincia que no quieren que “los lleven a las patadas”. Por lo que la disputa en la UCR bonaerense sería el interior contra el conurbano y Mar del Plata.

Legisladores pprovinciales y nacionales fernandistas con intendentes radicales Legisladores provinciales y nacionales que responden al sector de Miguel Fernández con intendetes radicales de la Cuarta Sección electoral Foto: Bloque UCR, Unión Cívica Radical

“Se ponen nerviosos con la judicialización. Nuestra postura es sencilla: primero la unidad y después arreglamos la fecha. Ellos -por el abadismo y Evolución- atropellan, nosotros respetamos las instituciones partidarias”, dijo la fuente consultada del entorno de Miguel Fernández.

Desde las filas de Maximiliano Abad, sostienen que le dieron un golpe de nocaut a Miguel Fernández, “Perdió por goleada, no lo acompaña nadie. Lo mejor para el partido, si quieren la unidad, es que se sumen y trabajen para eso”.

La interna de la UCR bonaerense está que arde, los intendentes entran en escena y esta semana promete capítulos para alquilar balcones.