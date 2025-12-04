Alivio para Axel Kicillof: es Ley el endeudamiento y garantizan fondos fijos a municipios

La Legislatura bonaerense dio luz verde, bien entrada la madrugada del jueves, al endeudamiento por 3.658 millones de dólares solicitado por Axel kicillof . Las negociaciones, entre las diferentes tribus peronistas y los bloques opositores, para aprobar el proyecto Ley de Financiamiento se destrabaron en la Cámara de Diputados a última hora del miércoles.

Luego de varios pedidos de cuartos intermedios - para seguir negociando y tener la letra fina del acuerdo, a excepción de uno para calmar tensiones luego del duro cruce entre el presidente del cuerpo Alexis Guerrera y el intendente de San Nicolas (diputado en uso de licencia) Santiago Pasaglia que pretendía sentarse en la banca para votar en contra del endeudamiento- la Cámara Baja bonaerense comenzó a sesionar pasadas la 1:30 de la mañana y tras más de una hora y media de debate el proyecto de endeudamiento de Axel Kicillof obtuvo la media sanción y fue girado al senado para su sanción definitiva que ocurrió minutos antes de las 4 de la mañana.

| Con la aprobación del Financiamiento en la @HCDiputadosBA , quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública. Fueron semanas arduas de… pic.twitter.com/Rjo3SC3glI

Los “pagares” del ejecutivo bonaerense se van a empezar a saldar el próximo año y en algunos sectores que “prestaron” sus voluntades para aprobar el endeudamiento todavía sobrevuela un manto de desconfianza. Como dijo a MDZ un legislador opositor que se despide de la Legislatura bonaerense “ A Kicillof le firmamos un pagare lleno de promesas, esperemos que esta vez las cumpla”.

La sesión estuvo a punto de desmadrase por el tenso cruce entre el intendente de San Nicolas, diputado en uso de licencia, Santiago Pasaglia y el presidente de la Cámara Baja bonaerense Alexis Guerrera

Uno de los puntos más conflictivos de la negociación fue la asignación de recursos para las comunas .

Hubo discrepancias significativas desde la presentación inicial del proyecto. Representantes de los bloques radicales expresaron su descontento, alegando que el Poder Ejecutivo había pactado una cifra específica para el "fondo para los municipios" y posteriormente había presentado un monto inferior en el texto final. Estas diferencias fueron subsanadas en las horas previas a que los diputados regresaran a sus bancas en la madrugada.

Asimismo, el entendimiento político para destrabar el endeudamiento requirió que desde la gobernación bonaerense pusieran a disposición diversos cargos estratégicos.

Como parte de la negociación, se entregaron puestos en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) —cuya nueva conformación debió ser ampliada por ley—, así como en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación provincial.

Como fue el reparto del directorio del Banco Provincia

En el reparto de la ampliación del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, el ganador fue el gobernador Axel Kicillof. Ya que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), se impuso ante las otras tribus peronistas quedándose con cuatro sillas en el directorio del BAPRO, que las ocuparan: Carlos “El Cuto” Moreno; Julio Pereyra; Alejandro Formento; y Carlos Orsingher.

La Cámpora y el Frente Renovador se quedaron con dos sillas cada uno; las de “la Orga” de Máximo Kirchner son para; Rodrigo Rodríguez y Laura González; y las del F.R las ocuparan Javier Osuna y Sergio Bordoni. Y al sector de Martín Insaurralde se quedó con un lugar en el directorio que es para Gabriela Demaría.

En tanto la oposición se quedó con cinco sillas en el directorio del BAPRO. Dos se las llevo el radicalismo, las ocuparan el monzoista Marcelo Daletto y el lustoista Fernando Pérez; las dos del PRO son para los diputados salientes Matías Fernando Ranzini y Adrián Urreli. Mientras que el quinto lugar de la oposición es para el libertario “blue” del bloque “Unión y Libertad”, Fernando Rozas.

Es de destacar que el nuevo directorio del BAPRO se dividirá en directores clase “A” y clase “B”.

Los otros cargos que se repartieron en las negociaciones

En la madrugada del jueves también se consensuaron los ochos nuevos integrantes del Tribunal Fiscal y de los diez flamantes Consejeros Generales de Educación.

En tanto los negociadores del gobernador Axel Kicillof se comprometieron a mandar, para ser aprobados por la nueva conformación del Senado bonaerense, los pliegos para ocupar las vacantes en la justicia.

El premio mayor es cubrir las vacantes del máximo tribunal de Justicia bonaerense, uno de esos sillones es pretendido por el abadismo y fue parte de las negociaciones para destrabar el endeudamiento pedido por Axel Kicillof. La pregunta que queda flotando en el aire es si el gobernador cumplirá con la palabra empeñada.

Los fondos para los municipios

Además de las negociaciones por “los cargos”, la mayor traba que tuvo el pedido de endeudamiento de Kicillof fue el fondo destinado a los municipios. Tras varias idas y vueltas, finalmente desde el ejecutivo aceptaron otorgar un monto fijo de $350.000 millones a los municipios para que no esté atado al porcentaje del endeudamiento solicitado. El reparto de estos nuevos fondos para los 135 intendentes bonaerenses se distribuirá por el algoritmo que considera el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y los ingresos de las comunas.

Además, se acordó la condonación a los municipios del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, más conocido como Fondo Covid, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, algo reclamado enfáticamente por La Cámpora y el radicalismo. El monto condonado a los municipios alcanza los $7.900 millones. Creándose, a pedido de La Cámpora, la comisión Bicameral de Seguimiento para que existan los debidos controles de la ejecución de fondos a los municipios.

Por otra parte, la Legislatura bonaerense aprobó en el paquete del endeudamiento, la facultad a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones, con repago a través de Rentas Generales o de recursos provinciales tomados como garantía. A Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta 150 millones de dólares para proyectos energéticos; y a la empresa AUBASA tendrá un tope de deuda de hasta USD 250 millones destinado a obras de infraestructura vial.

Quienes no apoyaron el endeudamiento

No todos los bloques opositores prestaron sus manos para votar el endeudamiento de Axel Kicillof. Algunos lo rechazaron por completo como fuer el caso de los legisladores de La Libertad Avanza y del Frente de Izquierda. Mientras que el PRO solo aprobó una parte del endeudamiento para cancelar la deuda adquirida durante la administración de María Eugenia Vidal, no prestando sus votos para que la provincia de Buenos Aires tome nueva deuda.

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, Sebastián Pareja emitió un comunicado contundente rechazando el acuerdo. El flamante diputado nacional calificó el consenso alcanzado como “un pacto inescrupuloso” y criticó duramente la utilización del BAPRO como “botín de guerra”.

Por su parte Agustín Forcheri, oficio de presidente del bloque PRO, manifestó en el recinto el rechazo al primer punto de la Ley de financiamiento ; “Rechazamos al artículo 1 del endeudamiento, pero queremos aclarar que estamos a favor de endeudarse para renegociar deudas existentes, porque hay que cumplir con las obligaciones. Sin embargo, queríamos ver en qué obras se va aplicar el endeudamiento. No vamos a acompañar una nueva deuda sino tenemos un anexo detallado de cómo la piensa usar”.

Tras la media sanción al endeudamiento, en dialogo con MDZ la diputada radical Alejandra Lorden, dijo “Al gobernador le dimos una herramienta que esperemos que sea para mejorar la salud, la educación y la seguridad de los bonaerenses”.

Y refiriéndose al fondo de $350.000 millones para los municipios, agrego “Además a los 135 intendentes, que son el primer mostrador de los reclamos de los bonaerenses, le dimos una herramienta para que puedan dar respuestas a la mayor brevedad posible las demandas de sus vecinos. En definitiva, todos apostamos a una Provincia que atienda prioridades y el bienestar de sus habitantes”, destaco la diputada radical.

Sesion del senado Periodistas legislativos siguiendo, de madrugada y a oscuras, en Pasos Perdidos la sesión del Senado bonaerense que dio luz verde al endeudamiento de Axel Kicillof Foto: Belén Robledo

Finalmente, tras las modificaciones aprobadas en diputados los senadores comenzaron a sesionar cerca de las 3.30 de la madrugada para en poco más de 15 minutos dar luz verde definitiva, convirtiendo en Ley el endeudamiento de 3.685 millones de dólares solicitados por Axel Kicillof.