Axel Kicillof exigió apoyo al endeudamiento y suma respaldo clave de intendentes bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió a marcar el tono del conflicto financiero que atraviesa la provincia al advertir que el distrito “enfrenta una situación excepcional” y necesita “herramientas claras” para evitar un deterioro mayor en la prestación de servicios esenciales. En una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Verónica Magari o , pidió respaldo legislativo al proyecto de endeudamiento que será tratado el miércoles próximo.

Con el objetivo de sumar adhesiones, Kicillof anunció un refuerzo de fondos para los 135 municipios, una señal dirigida tanto a intendentes oficialistas como opositores que reclaman previsibilidad para cerrar el año. En su diagnóstico, el mandatario denunció un “asedio financiero” sobre las provincias y afirmó que Nación retiró “recursos obligatorios” vinculados a seguridad, transporte y otras áreas sensibles.

El gobernador insistió en que el pedido de endeudamiento no persigue expandir el nivel de deuda provincial, sino garantizar el funcionamiento cotidiano frente a vencimientos heredados del año pasado y parte de los compromisos de 2024. “No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni obras faraónicas; es algo que debería ser un trámite para sostener el financiamiento”, señaló.

En ese marco, Kicillof aclaró que el stock de deuda “no va a subir ni bajar” y confirmó la creación de un fondo equivalente al 8% de los recursos que genere la ley. Aunque la estimación inicial alcanzaba los 350 mil millones de pesos, adelantó que se garantizarán 250 mil millones en cinco pagos fijos para brindar certidumbre a los intendentes, independientemente de la colocación de deuda.

Entre quienes respaldaron al mandatario estuvo el intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, quien sostuvo que la provincia atraviesa un momento que requiere “coherencia intelectual” y dejó un mensaje a la oposición: “Los que gobernamos necesitamos herramientas para hacerlo, tanto en los municipios como en la provincia y la Nación”. Además, planteó que muchos distritos están en situación crítica y que el paquete económico “es indispensable para afrontar aguinaldos, sueldos y deudas”.

Otra voz que apoyó el pedido fue la del intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, quien calificó el discurso de Kicillof como “certero, responsable y equilibrado”. Aseguró que el gobernador viene “dando una batalla enorme” para defender a los bonaerenses en un contexto de recortes y discriminación nacional. También destacó que el endeudamiento busca refinanciar compromisos asumidos por la gestión de María Eugenia Vidal y recordó que Kicillof “siempre fue responsable en términos económicos”.

A ese respaldo se sumó Gustavo Cuervo, presidente del bloque de diputados “Nuevos Aires” (Libertario Blue), quien aseguró compartir el planteo del mandatario y pidió “una cuota de responsabilidad de todos los bloques”. Enfatizó que el endeudamiento “no es para el gobernador, sino para la provincia, los municipios y los bonaerenses que necesitan certeza y tranquilidad respecto de los recursos que van a recibir”. Respecto de la sesión del miércoles, se mostró moderadamente optimista: “Tengo esperanza de que sí; esperemos que la cordura termine primando”.

Diputados de Unión por la Patria

Con este escenario, Kicillof reiteró su pedido a la Legislatura para que apruebe la ley “en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”, apelando a la necesidad de garantizar gobernabilidad en un contexto donde los intendentes advierten que sin financiamiento no podrán afrontar sus obligaciones más urgentes.