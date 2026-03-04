Paritarias estatales bonaerenses: Axel Kicillof ofreció 5% de aumento y los docentes lo pondrán a consideración de las bases

Tras el paro docente del lunes pasado que imposibilitó- por primera vez en los 7 años que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires- el comienzo del ciclo lectivo, el Gobierno bonaerense convocó a la paritaria estatal y docente.

En primer término recibieron a la gremios docentes, enrolados en el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense . El encuentro con los docentes se desarrolló en un clima de tensión, no por el paro del lunes de los maestros, sino porque en la calle había una protesta de docentes enrolados en el SUTEBA Multicolor enfrentado a Baradel y de La Asociación de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (gremio que recuperó la personeria gremial, pero no los dejan participar de las paritarias).

Durante el encuentro, los negociadores paritarios de Kicillof hicieron una oferta superadora a la del 3% rechazada en febrero por los maestros. El ofrecimiento es de un 5% de aumento para marzo , a cobrar con los sueldos de abril; y un 2,5% para el cuarto mes del año que se percibirá en los bolsillos de los docentes en mayo.

Además, el Gobierno bonaerense se comprometió a restituir, absorbiendo, el fondo FONID, que dejó de pagarle a los docentes el Gobierno nacional. También prometió convocarlos a las paritarias en el mes de abril.

Al término de la paritaria, la mayoría de los representantes sindicales docentes salieron raudamente del edificio del Ministerio de Trabajo bonaerense, para tratar de escapar a la protesta de las facciones es de izquierda docentes que los recibieron al grito de “traidores y entreguistas”.

El gremio que paró para hablar con MDZ, único medio en el lugar, fue la titular de la FEB Liliana Olivera, quien hizo un racconto de la paritaria.

Si bien reconoció que la oferta del 5% es superadora, afirmó que lo pondrán a consideración de las bases: “La última voz la tienen nuestros afiliados”.

Asimismo, la titular de la FEB destacó que el gobierno provincial restituya el FONID haciéndose cargo de los fondos que dejó de pagar el Gobierno nacional.

En cuanto a la declaraciones del Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, sobre que la provincia de Buenos Aires había hecho la mejor paritaria del país, respondió: “No son momentos para hacer ese tipo de declaraciones”.

Por otra parte negó que el Frente Gremial esté al borde declaraciones la ruptura tras el paro docente: ”Ya hemos vivido este tipo de situaciones”, dijo Olivera.

A todo esto, en off un dirigente de uno de los gremios docentes dijo a MDZ que, si bien la oferta era superadora estaba lejos de que los docentes puedan recuperar el poder adquisitivo de sus salarios con retrasos, se espera que la paritaria de los estatales arranque cerca de las 15, de manera virtual, para evitar los escraches de las facciones disidentes de los gremios.