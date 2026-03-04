Mientras se pelea por las tasas, la caída de la recaudación destroza los servicios provinciales y municipales

En su discurso de apertura de sesiones extraordinarias, Axel Kicillof sintetizó en una frase el producticidio ejecutado por las políticas económicas de Javier Milei . "Desde Melconián hasta Mirta Legrand", desde "Paolo Rocca hasta Cavallo", todos estos supuestos amantes del libre mercado están alertando sobre el cierre de empresas y comercios que, por consiguiente, producen una baja directa en la recaudación .

No es que el gobernador bonaerense se haya transformado repentinamente como un gran administrador de los fondos públicos. Su incapacidad para contabilizar los pobres que habitan nuestro país, que ya existían cuando él era ministro de Economía, completan la otra parte de la película que muestra cuánto hace que Argentina no crece.

Sin embargo, siempre hay una vuelta más para enrarecer la discusión. Y en esto, al igual que el kirchnerismo, el mileísmo es un émulo y especialista. Manuel Adorni , intenta a través del portal oficial Mi Argentina, ofrecer un pormenorizado ránking de tasas municipales que pagan los habitantes de los diferentes municipios del país como parte sustancial del aumento de la inflación o, en todo caso, de la disminución de las ventas.

A través de esta herramienta, interesante para buscar información sobre temas como las tasas viales o las que se le cargan a las grandes superficies comerciales, el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta poner en los intendentes la responsabilidad de la abrupta caída del consumo sobre la brutal carga impositiva que pagan los consumidores a la hora de comprar o consumir cualquier cosa.

Sin embargo, la Cámara Argentina de Medianas Empresas (CAME), que también reclamó lo mismo, dejó en claro que mientras los impuestos nacionales cargan casi un 40% sobre todos los productos, las tasas municipales solo significan un 2% en los casos máximos de presión fiscal de un municipio.

La recaudación general durante febrero volvió a bajar por séptimo mes consecutivo, en este caso, un 8%, aunque para los municipios ese porcentaje es mucho más. Según denunció el intendente de Tandil, el radical Miguel Lunghi, la caída de los recursos municipales con respecto del año pasado fue del 15% entre febrero 2025 y 2026.

Lo que sucede en esa comuna se replica en toda la geografía bonaerense, por eso cada vez se complica más el trabajo de los municipios, muchos de ellos ubicados en el Gran Buenos Aires, sobrecargados de personal y con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza.

_DSC7078 Kicillof se hizo cargo de comunicadores y economistas liberales para criticar a Milei.

Quizás algo de esto hablarán esta semana los dirigentes gremiales de Fesimubo, la más importante organización gremial municipal provincial, con el gobernador, a quien le vienen reclamando la ejecución de una muy poco viable ley de paritaria única, que proyecta un único salario mínimo vital y móvil para todos los agentes municipales de la provincia y, desde ese monto, cada uno podrán sumar nuevos beneficios, si pudieran hacerlo.

Hernán Doval, el actual secretario general, y el histórico dirigente de esa Federación, Rubén "Cholo" García, se reunirán con Axel Kicillof para hablar de estos y otros temas, como que el 52% del personal municipal hoy son monotributistas que presentan facturas para ejecutar sus labores, con lo cual también se perjudican las jubilaciones y los ingresos del Instituto Provincial de Seguridad Social (IPS).

En donde nadie puede intervenir es en el avance de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que ya avisó que no renunciará a ninguna de las discusiones que le habilitan las debilitadas y muchas veces mal trechas gestiones bonaerenses.

Por eso es que en los concejos deliberantes habrá una serie de presentaciones copiadas casi literalmente del esquema tributario de Tres de Febrero, implementadas por Diego Valenzuela, quien espera su nombramiento en Migraciones para estas semanas. Los concejales libertarios, muchos de los cuales pretenden ser intendentes en 2027, harán un raid de anuncios reclamando la baja o directamente la eliminación de las tasas municipales denunciadas por el Gobierno nacional.

Sobre esto, el conductor político del espacio en la Provincia, Sebastián Pareja, ya les avisó: "Estemos atentos y trabajemos con todo. En el 2027 vamos a tener de nuevo a Javier como presidente y quiero que alguno de ustedes sean los intendentes que banquen al futuro gobernador libertario". En ningún momento dejó saber quién sería ese reemplazante potencial de Kicillof.