Tras la licitación y la baja de tasas, el mercado recalibra expectativas y los dólares rebotan

El dólar oficial, tanto mayorista como minorista, sube por tercera rueda consecutiva, tras tocar mínimos en casi dos meses. La tendencia alcista se profundizó, ya en la previa de la licitación de ayer el mercado se anticipaba una posible baja de tasas .

En la licitación del miércoles, el Gobierno liberó pesos al mercado para bajar las tasas, por primera vez en el año no renovó el 100% de los vencimientos y logró un rollover del 93,32%, lo que implicó una intección de alrededor de $0,5 billones en la plaza.

El mercado se anticipó a este escenario y volvió con la demanda de divisas. El dólar oficial avanzó ayer $18,5 o +1,3% respecto al martes, que también regisrtró un incremento del 0,7% en relación al lunes y haber cortado una racha previa de cuatro ruedas a la baja.

"Todo indica que el movimiento, en la antesala de la licitación, reflejaría una recalibración del equilibrio ante la fuerte baja de la tasa corta", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Y agregó: "El Tesoro recién podría retomar el sesgo contractivo en la licitación del 10/03 (liquidación el 12/03). Es probable que no sólo la situación de liquidez más holgada actual, sino también la perspectiva de que se relajen aún más las condiciones haya terminado por empujar a los inversores a anticipar tasas más bajas y demandar spot", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Por su parte, Nicolás Cappella, asesor financiero del grupo IEB, sostuvo: "Volvió la demanda de dólares y el spot termina la jornada de ayer en la zona de $1.399. Con una suba de 34 pesos desde el mínimo del lunes en $1.365. Entendemos que parte de la suba se debió a que el mercado se anticipó a que pueden quedar pesos en la calle en esta licitación ya que el tesoro no ofrece tasa fija. Sumado a algo de desarme de carry que con la suba se podría haber potenciado".

dolar billete (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta manera, en la licitación de ayer el Tesoro no sólo no rolleo el 100% de los vencimientos, sino que también no convalidó instrumentos a tasa fija, lo que redujo la absorción de los pesos que se liberaron a la plaza, lo que provocó a la baja de las tasas cortas y reactivó una demanda de cobertura en el dólar y reaccionó el precio de la divisa.

En la rueda de este jueves, el dólar oficial mayorista sube por tercera rueda consecutiva y opera a $1.407, aunque toco los $1.420.

"Las tasas pueden estar jugando un rol, pero más por expectativas que por nivel. Si el mercado percibe que el sesgo contractivo pierde intensidad o que la tasa real ya no es tan atractiva, parte de los pesos buscan cobertura. También influye la dinámica de licitaciones y el grado de absorción. De todos modos, por ahora luce como un reacomodamiento técnico más que como el inicio de una presión cambiaria sostenida", sostuvo a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: "Lo que se está viendo es un rebote después de varias semanas de caída bastante marcada. El tipo de cambio venía muy ofrecido, con liquidación de empresas y expectativas de mayor ingreso por la cosecha. En ese contexto, que recupere algo de nivel es bastante natural. No aparece un shock nuevo ni un cambio en los fundamentos".

Por su parte, el dólar oficial minorista se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación, una suba por tercera jornada al hilo y un incremento de $25 respecto del lunes.

Los dólares paralelos

En el mercado paralelo, el dólar blue subió por tercera jornada y se negocia a $1.445, una suba de $20 resepecto al cierre del lunes.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.433,61, una suba diaria de 0,5%, mientras que el CCL trepa más de 1% hasta los $1.481,39.