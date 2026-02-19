Plazo fijo: cuánto dinero hay que invertir para ganar $200.000 en 30 días

En un contexto de tasas estabilizadas, el plazo fijo tradicional vuelve a ser una herramienta elegida por los ahorristas que buscan una renta mensual en pesos sin asumir riesgo de mercado. Pero, ¿cuánto dinero hay que invertir hoy para obtener $200.000 en 30 días?

De acuerdo con las Tasas Nominales Anuales (TNA) informadas por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el capital necesario varía de forma significativa según el banco elegido. Con las tasas actuales, se necesitan entre $7 millones y $10,5 millones para alcanzar ese objetivo.

Algunas entidades digitales y bancos medianos ofrecen rendimientos superiores al promedio. Por ejemplo, Banco CMF y Banco Voii informan tasas en torno al 33%–33,5%.

Entidades como Banco Macro (27%) o Banco de la Provincia de Córdoba (29%) ofrecen rendimientos intermedios.

Los principales bancos del sistema, como Banco de la Nación Argentina, Banco Santander Argentina y Banco BBVA Argentina, ofrecen tasas que oscilan entre el 23% y el 25%.

Con una TNA del 25%, se necesitan alrededor de $9.600.000.

Con una TNA del 23%, el capital necesario asciende a unos $10.470.000.

Las inversiones en plazo fijo pierden al lado de los FCI Para ganar $200.000 en 30 días se necesitan entre $7 y $10,5 millones.

La diferencia puede superar los $3 millones

La brecha entre elegir una tasa del 33% o una del 23% implica necesitar más de $3 millones adicionales para generar el mismo rendimiento mensual de $200.000.

Por eso, antes de constituir un plazo fijo, conviene comparar la TNA vigente, verificar si la tasa aplica para clientes o no clientes y confirmar que la colocación sea a 30 días. En un escenario de tasas dispares, elegir bien la entidad puede marcar una diferencia significativa en la renta final.