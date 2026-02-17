Plazo fijo febrero: cuánto paga Banco Nación por un depósito de $3.000.000

El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas de plazo fijo en febrero: así queda la ganancia estimada para un depósito de $3.000.000.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro en Argentina. Foto: Shutterstock

El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas para plazo fijo a 30 días en febrero y ofrece diferentes rendimientos según el canal elegido. Para un depósito de $3.000.000 a un mes, la ganancia varía si se constituye en sucursal o de manera electrónica.

Plazo fijo en sucursal Capital invertido: $3.000.000

TNA: 20,50%

TEA: 22,54%

Intereses ganados en 30 días: $50.547,95

Monto total al vencimiento: $3.050.547,95 Plazo fijo electrónico (home banking) Capital invertido: $3.000.000

TNA: 25,00%

TEA: 28,08%

Intereses ganados en 30 días: $61.643,84

Monto total al vencimiento: $3.061.643,84 Teléfonos Banco Nación - Interna 1 Los plazos fijos del Banco Nación pueden abrirse desde el celular. Foto: Archivo ¿Qué conviene? La diferencia es clara: realizar el plazo fijo de manera electrónica genera $11.095,89 más de interés en solo 30 días respecto a la modalidad en sucursal. Esto se debe a la tasa nominal anual más alta que el banco ofrece para operaciones digitales.

Como siempre, antes de invertir conviene comparar tasas, verificar si la entidad exige ser cliente y evaluar la rentabilidad real frente a la inflación.

Tasas de interés de otros bancos Además del Banco de la Nación Argentina, otras entidades que concentran el mayor volumen de depósitos también publicaron sus tasas para plazos fijos a 30 días. Actualmente, el rendimiento nominal anual (TNA) se mueve en un rango que va del 23% al 27%, según el banco.

Entre las principales entidades del sistema financiero se destacan: