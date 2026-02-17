Plazo fijo febrero: cuánto paga Banco Nación por un depósito de $3.000.000
El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas de plazo fijo en febrero: así queda la ganancia estimada para un depósito de $3.000.000.
El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas para plazo fijo a 30 días en febrero y ofrece diferentes rendimientos según el canal elegido. Para un depósito de $3.000.000 a un mes, la ganancia varía si se constituye en sucursal o de manera electrónica.
Plazo fijo en sucursal
-
Capital invertido: $3.000.000
TNA: 20,50%
TEA: 22,54%
Intereses ganados en 30 días: $50.547,95
Monto total al vencimiento: $3.050.547,95
Plazo fijo electrónico (home banking)
-
Capital invertido: $3.000.000
TNA: 25,00%
TEA: 28,08%
Intereses ganados en 30 días: $61.643,84
Monto total al vencimiento: $3.061.643,84
¿Qué conviene?
La diferencia es clara: realizar el plazo fijo de manera electrónica genera $11.095,89 más de interés en solo 30 días respecto a la modalidad en sucursal. Esto se debe a la tasa nominal anual más alta que el banco ofrece para operaciones digitales.
Como siempre, antes de invertir conviene comparar tasas, verificar si la entidad exige ser cliente y evaluar la rentabilidad real frente a la inflación.
Tasas de interés de otros bancos
Además del Banco de la Nación Argentina, otras entidades que concentran el mayor volumen de depósitos también publicaron sus tasas para plazos fijos a 30 días. Actualmente, el rendimiento nominal anual (TNA) se mueve en un rango que va del 23% al 27%, según el banco.
Entre las principales entidades del sistema financiero se destacan:
Banco Santander Argentina: 23%
Banco de Galicia y Buenos Aires: 23%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%
BBVA Argentina: 23%
Banco Macro: 27%
Banco Credicoop: 24%
ICBC Argentina: 23,5%
Banco Ciudad de Buenos Aires: 23%