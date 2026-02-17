Presenta:

Plazo fijo febrero: cuánto paga Banco Nación por un depósito de $3.000.000

El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas de plazo fijo en febrero: así queda la ganancia estimada para un depósito de $3.000.000.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro en Argentina. Foto: Shutterstock

El Banco de la Nación Argentina actualizó las tasas para plazo fijo a 30 días en febrero y ofrece diferentes rendimientos según el canal elegido. Para un depósito de $3.000.000 a un mes, la ganancia varía si se constituye en sucursal o de manera electrónica.

Plazo fijo en sucursal

  • Capital invertido: $3.000.000

  • TNA: 20,50%

  • TEA: 22,54%

  • Intereses ganados en 30 días: $50.547,95

  • Monto total al vencimiento: $3.050.547,95

Plazo fijo electrónico (home banking)

  • Capital invertido: $3.000.000

  • TNA: 25,00%

  • TEA: 28,08%

  • Intereses ganados en 30 días: $61.643,84

  • Monto total al vencimiento: $3.061.643,84

Los plazos fijos del Banco Naci&oacute;n pueden abrirse desde el celular. Foto: Archivo

¿Qué conviene?

La diferencia es clara: realizar el plazo fijo de manera electrónica genera $11.095,89 más de interés en solo 30 días respecto a la modalidad en sucursal. Esto se debe a la tasa nominal anual más alta que el banco ofrece para operaciones digitales.

Como siempre, antes de invertir conviene comparar tasas, verificar si la entidad exige ser cliente y evaluar la rentabilidad real frente a la inflación.

Tasas de interés de otros bancos

Además del Banco de la Nación Argentina, otras entidades que concentran el mayor volumen de depósitos también publicaron sus tasas para plazos fijos a 30 días. Actualmente, el rendimiento nominal anual (TNA) se mueve en un rango que va del 23% al 27%, según el banco.

Entre las principales entidades del sistema financiero se destacan:

  • Banco Santander Argentina: 23%

  • Banco de Galicia y Buenos Aires: 23%

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

  • BBVA Argentina: 23%

  • Banco Macro: 27%

  • Banco Credicoop: 24%

  • ICBC Argentina: 23,5%

  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 23%

