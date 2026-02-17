Anses: con bono y aumento, el haber mínimo jubilatorio supera los $439.000 en marzo

Tras el IPC de enero, Anses confirmó el aumento de marzo: con el bono extraordinario, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $439.600,87.

El calendario de pagos de Anses ya está disponible en su versión preliminar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para marzo en el marco del Decreto 274/24, que dispone que las jubilaciones y pensiones se ajusten según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En esta oportunidad, el incremento será del 2,9%.

Con esta actualización, y sumado al bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente para quienes perciben el haber mínimo, ningún jubilado cobrará menos de $439.600,87 en marzo. Ese monto resulta de la combinación entre el haber actualizado y el refuerzo otorgado por el Gobierno nacional, garantizando un piso de ingresos para los beneficiarios de la mínima.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso total ascenderá a $365.680,70, ya que al haber correspondiente se le adiciona el bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán un total de $328.720,61 finales con el refuerzo incluido. En el otro extremo de la escala, el haber máximo jubilatorio se ubicará en $2.487.063,96 tras la actualización de marzo.

Anses El aumento de Anses también alcanza a pensiones y asignaciones. Shutterstock Cuándo cobran los jubilados en marzo El cronograma estimativo de pagos para jubilados y pensionados que perciben la mínima comenzará el lunes 9 de marzo y se organizará según la terminación del DNI: