Anses: con bono y aumento, el haber mínimo jubilatorio supera los $439.000 en marzo
Tras el IPC de enero, Anses confirmó el aumento de marzo: con el bono extraordinario, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $439.600,87.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para marzo en el marco del Decreto 274/24, que dispone que las jubilaciones y pensiones se ajusten según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En esta oportunidad, el incremento será del 2,9%.
Con esta actualización, y sumado al bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente para quienes perciben el haber mínimo, ningún jubilado cobrará menos de $439.600,87 en marzo. Ese monto resulta de la combinación entre el haber actualizado y el refuerzo otorgado por el Gobierno nacional, garantizando un piso de ingresos para los beneficiarios de la mínima.
Te Podría Interesar
En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso total ascenderá a $365.680,70, ya que al haber correspondiente se le adiciona el bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán un total de $328.720,61 finales con el refuerzo incluido. En el otro extremo de la escala, el haber máximo jubilatorio se ubicará en $2.487.063,96 tras la actualización de marzo.
Cuándo cobran los jubilados en marzo
El cronograma estimativo de pagos para jubilados y pensionados que perciben la mínima comenzará el lunes 9 de marzo y se organizará según la terminación del DNI:
-
DNI finalizados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo