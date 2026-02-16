Jubilados: cómo queda el cronograma de pagos de Anses tras los feriados de Carnaval
Anses retoma el calendario de pagos de los jubilados tras el parate por Carnaval. Fechas confirmadas según DNI, montos con aumento del 2,85% y bono.
La Anses reanuda esta semana el pago de jubilados y pensionados de febrero luego del parate por los feriados de Carnaval. El calendario, que comenzó días atrás, se vio interrumpido por la falta de actividad bancaria y ahora continúa según la terminación del DNI.
El esquema de cobro, como cada mes, está organizado por número de documento y por tipo de haber (mínimo o superior). Debido al fin de semana extra largo, el cronograma quedó dividido y se retoma una vez finalizadas las jornadas sin atención en bancos.
En cuanto a los montos, los haberes de febrero se liquidan con un aumento del 2,85%, porcentaje que surge de la variación del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La fórmula de movilidad vigente aplica la inflación con dos meses de rezago; en este caso, se tomó el índice de diciembre.
Cómo sigue el calendario de pagos para jubilados tras el Carnaval
Concluidos los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero, el cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados quedó organizado de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026 con aumento y bono
Los haberes de febrero incluyen el incremento del 2,85% y, para quienes perciben la mínima y otras prestaciones alcanzadas, el bono extraordinario de $70.000.
Los montos actualizados son:
- Jubilación mínima: $429.254,35 (con aumento y bono).
- Jubilación máxima: $2.417.441,63 (sin bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (con aumento y bono).
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $321.453,59 (incluye aumento y bono).
- Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35 (con aumento y adicional).
De esta manera, tras el receso por Carnaval, el calendario de pagos retoma su curso habitual y se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.