Jubilados: cómo queda el cronograma de pagos de Anses tras los feriados de Carnaval

La Anses reanuda esta semana el pago de jubilados y pensionados de febrero luego del parate por los feriados de Carnaval . El calendario, que comenzó días atrás, se vio interrumpido por la falta de actividad bancaria y ahora continúa según la terminación del DNI.

El esquema de cobro, como cada mes, está organizado por número de documento y por tipo de haber (mínimo o superior). Debido al fin de semana extra largo, el cronograma quedó dividido y se retoma una vez finalizadas las jornadas sin atención en bancos.

En cuanto a los montos, los haberes de febrero se liquidan con un aumento del 2,85%, porcentaje que surge de la variación del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La fórmula de movilidad vigente aplica la inflación con dos meses de rezago; en este caso, se tomó el índice de diciembre.

Concluidos los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero, el cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026 con aumento y bono

Los haberes de febrero incluyen el incremento del 2,85% y, para quienes perciben la mínima y otras prestaciones alcanzadas, el bono extraordinario de $70.000.

Los montos actualizados son:

Jubilación mínima: $429.254,35 (con aumento y bono).

Jubilación máxima: $2.417.441,63 (sin bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (con aumento y bono).

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $321.453,59 (incluye aumento y bono).

Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35 (con aumento y adicional).

De esta manera, tras el receso por Carnaval, el calendario de pagos retoma su curso habitual y se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.