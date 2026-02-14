Un estudio reveló quiénes son las personas más vulnerables a las estafas online

Durante 2025, Argentina registró un crecimiento sostenido de fraudes digitales y casos de suplantación de identidad. Según un estudio de Kaspersky y un reporte global de BioCatch, el 76% de los usuarios admitió haber sido víctima de al menos una estafa online , incluyendo phishing, robo de credenciales y fraudes en comercio electrónico.

El país se ubicó entre los más afectados de América Latina y el 63% de los delitos informáticos registrados estuvieron vinculados a estas modalidades. Los datos confirman un escenario de expansión del delito digital, con fuerte impacto en usuarios particulares.

En este contexto, desde Adelantos.com, plataforma de préstamos online, explicaron que la mayoría de los intentos de fraude tiene origen en redes sociales.

“El 90% de los intentos de fraude provienen de perfiles falsos en redes sociales que suplantan la identidad de empresas u organismos estatales. Los estafadores se han vuelto muy sofisticados porque revisan los seguidores de cada perfil y se contactan directamente para ofrecer gestiones falsas haciéndose pasar como supuestos asesores”, señalaron desde la empresa.

Según detallaron, los delincuentes crean cuentas falsas que imitan a empresas u organismos y luego contactan a usuarios para ofrecer supuestas gestiones o beneficios inexistentes. El objetivo es obtener datos personales y utilizarlos en operaciones de crédito en bancos u otras entidades.

Quiénes son los más afectados

De acuerdo con la información difundida, el grupo etario más vulnerable frente a estas maniobras es el de los jubilados. Muchos perfiles falsos promocionan beneficios inexistentes para captar datos personales que luego son utilizados en operaciones financieras. Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar siempre los canales oficiales para tomar contacto con la entidad correspondiente.

También aconsejan evitar realizar búsquedas en internet para trámites financieros, ya que la primera opción que aparece puede no corresponder al sitio oficial.

Qué hacer si fui víctima

En caso de que el fraude ya se haya concretado, la recomendación es realizar la denuncia para dejar constancia judicial del hecho. Posteriormente, se debe reportar el perfil en la red social correspondiente. Desde Adelantos.com señalaron que, ante la creciente sofisticación de las estafas, sería necesario avanzar en una mayor coordinación entre empresas, organismos estatales y redes sociales.

estafa

“Ante la creciente sofisticación de las estafas, lo ideal sería implementar una coordinación entre empresas, organismos estatales y redes sociales para centralizar denuncias y generar alertas tempranas, que permitan bloquear perfiles fraudulentos de manera más eficaz. Desde Adelantos.com recordamos permanentemente cuáles son nuestros canales oficiales y acompañamos a los usuarios que sufren algún tipo de fraude o desconocimiento, brindando asesoramiento personalizado durante todo el proceso de resolución”, concluyeron.