Choque fatal en Ruta 2: murió un joven que viajaba por Carnaval rumbo a Mar del Plata

El choque fatal ocurrió en Ruta 2 a la altura del km 191, en el inicio del fin de semana largo. La víctima tenía 20 años y viajaba a Mar del Plata por Carnaval.

e un joven de 20 años murió tras un violento choque frontal entre dos camionetas en la ruta nacional 2, mientras se dirigía a Mar del Plata.

El inicio del fin de semana largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial en la Ruta Nacional 2, donde un joven de 20 años murió tras un violento choque frontal entre dos camionetas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli, en el carril con sentido hacia Mar del Plata.

Según las primeras pericias, la víctima fatal fue identificada como Sebastián Traverso, quien conducía una Ford EcoSport.

Por causas que todavía se investigan, el joven habría perdido el control del vehículo, cruzó el cantero central que divide la autovía e impactó de frente contra una Toyota Hilux en la que viajaban dos personas rumbo a la costa bonaerense.

En el choque falleció el conductor Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital de Castelli. Allí, los médicos constataron el fallecimiento del conductor de la EcoSport, mientras que los otros dos involucrados resultaron con heridas de distinta consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, ambulancias del hospital zonal y personal de AUBASA, que dispuso la reducción de la calzada a un solo carril para facilitar los peritajes y evitar mayores complicaciones en el tránsito, intenso por el recambio turístico.