Accidente en la Ruta 2: un deportista de la Selección argentina de BMX despistó y hay heridos

Producto del accidente, cuatros jóvenes, de entre 19 y 20 años, resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud.

El hecho ocurrió en el kilómetro 86 de la Ruta 2.

Un nuevo accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta 2, camino a Mar del Plata. Allí, Valentino Villalba (19), deportista de la Selección argentina de BMX freestyle en la categoría bicicleta, despistó con su auto. Producto del siniestro, cuatro personas resultaron heridas. Uno de ellos se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el kilómetro 86 de la Ruta 2. El Volkswagen Gol que era manejado por Villalba despistó. Por lo tanto, efectivos policiales se dirigieron al lugar del hecho y se encontraron con cuatro jóvenes, de entre 19 y 20 años, con lesiones de diversa consideración.

Por un lado, Villalba resultó con politraumatismos varios. Emiliano Bello (19) debió ser trasladado al Hospital Romero de La Plata, ya que presentaba heridas de gravedad.

Dilan Joan Clauser (20) y Jeremias Caram (19) fueron trasladados al Hospital de Chascomús, debido a que también resultaron heridos. Afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.