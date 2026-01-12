Tragedia en la Ruta 2: Una mujer falleció tras impactar con una camioneta

Tras el fatal hecho en la Ruta 2, el conductor de la motocicleta está en grave estado.

Una mujer murió y un hombre resultó herido luego de un trágico accidente entre una moto y una camioneta. El fatal episodio se registró en la noche del domingo sobre sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 77,5.

Cómo ocurrió el fatal accidente en la Ruta 2 El accidente ocurrió alrededor de las 23.30 cuando un vehículo Ford Territory, conducido por Rubén Ángel Stambule (55) y una moto marca Voge, conducida por Marcelo Padin (59) colisionaron a la altura del kilómetro 77,5. Según la pericias, el conductor de la camioneta, realizó una maniobra de retome e impactó la parte trasera de la motocicleta de Padin.

Padin, con domicilio en City Bell, resultó herido con lesiones de carácter grave y se trasladó a urgencia al Hospital Romero de La Plata.

La acompañante del motociclista, Mirta Luján López, quedó tendida en la Ruta 2, y a pesar de la intervención de los médicos de la ambulancia, constataron su fallecimiento allí.