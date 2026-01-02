Tragedia en Hollywood: Tommy Lee Jones es noticia por una muerte cercana y hay dudas sobre las causas
Victoria Kafka Jones fue encontrada inconsciente en el piso 14 de un hotel durante la madrugada del 1 de enero. Se trata de la hija de Tommy Lee Jones.
La industria del entretenimiento a nivel global comienza este 2026 bajo una sombra de profunda tristeza. En las primeras horas de este Año Nuevo, se confirmó el fallecimiento de Victoria Kafka Jones, hija del legendario y respetado actor Tommy Lee Jones. El trágico suceso tuvo lugar en el exclusivo hotel Fairmont de San Francisco, donde la mujer de 34 años fue hallada sin vida.
Qué pasó con la hija de Tommy Lee Jones y su dudosa muerte
El Departamento de Bomberos local recibió una alerta médica alrededor de las 2:52 a.m. del 1 de enero, y aunque los paramédicos intentaron maniobras de reanimación, el desenlace fue fatal.
La investigación sobre lo ocurrido en el piso 14 del establecimiento sigue su curso bajo la supervisión de la oficina del médico forense. Según los primeros reportes difundidos por medios como Daily Mail, fue otro huésped quien divisó a Victoria inconsciente en un pasillo y dio aviso inmediato al personal.
Pese a la espectacularidad del caso, fuentes policiales informaron a NBC Bay Area que, por el momento, no existen indicios de un acto criminal o del denominado "foul play", lo que inclina las hipótesis hacia una urgencia médica o causas naturales.
Victoria no solo era la hija de una de las figuras más imponentes del cine, sino que también compartía el amor por el séptimo arte con su padre. Durante su juventud, la joven tuvo apariciones en grandes producciones, debutando en la exitosa Men in Black II (2002) y formando parte de la serie juvenil One Tree Hill. Además, trabajó bajo las órdenes de Tommy Lee en The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), demostrando una conexión especial con la trayectoria del actor que hoy, a sus 79 años, enfrenta su hora más amarga.