Tragedia en Tulum: un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta electrónica

Un turista argentino de 37 años fue asesinado a balazos en el cenote Vesica de Tulum, Quintana Roo, en la previa de un festival de música electrónica.

La violencia volvió a sacudir a uno de los principales destinos turísticos de México. Jonatan Emanuel Minucci, un ciudadano argentino de 37 años, murió tras ser baleado durante un ataque armado ocurrido en el cenote Vesica de Tulum, en el estado de Quintana Roo, en la antesala de una fiesta de música electrónica.

El homicidio se produjo durante la tarde del viernes 9 de enero y fue confirmado oficialmente por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10. De acuerdo con información difundida por medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, heridas de extrema gravedad que impidieron a los médicos salvarle la vida.

Cómo se inició el trágico hecho en Tulum Testigos presenciales relataron haber escuchado al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros. Según esas versiones, los agresores llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas que se encontraba en el cenote, un espacio natural frecuentado por turistas.

En el mismo ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, oriundo del estado de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal del área de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la región y permanecen bajo observación médica.

El segundo episodio de violencia Este crimen se suma a otro episodio de violencia registrado en menos de 48 horas en Tulum y zonas cercanas, vinculados a eventos turísticos. Horas antes, durante la madrugada del mismo viernes, el Festival Tehmplo —un evento de música electrónica— también fue escenario de un ataque armado. Cerca de las 05:00, al menos seis disparos provocaron la muerte de una persona y desataron el pánico entre los asistentes.