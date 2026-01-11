Habilitan las visitas a la cárcel venezolana donde está Nahuel Gallo

En las últimas horas se decretó el permiso para que familiares de presos políticos en El Rodeo puedan visitarlos sin restricciones.

A una semana de la caída del dictador Nicolás Maduro, se conoció un decreto que trajo alivio a los familiares de presos políticos que se encuentran detenidos en la cárcel de El Rodeo, ya que una resolución habilitó las visitas en ese establecimiento, donde permanece alojado el gendarme argentino Nahuel Gallo, desde el diciembre de 2024. A la vez, crece la expectativa por posibles liberaciones al tiempo que en las últimas horas se conoció la denuncia por la muerte del preso político Edison José Torres Fernández.

En tanto, familiares de presos políticos en Venezuela pasaron este domingo la cuarta noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un "número importante" de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.

Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están "injustamente" presas.

Entre quienes aguardan noticias se encuentra la madre de María Gómez, pareja de Nahuel Gallo, que desde hace varios días permanece en las inmediaciones del penal con la expectativa de recibir información sobre el gendarme argentino.

Durante meses, no se autorizaron visitas de familiares de presos políticos en El Rodeo, y la mayoría de los detenidos —entre ellos Gallo— no tuvo ningún tipo de contacto con sus allegados. En el caso del efectivo argentino, no hubo cartas, mensajes ni llamados, y mucho menos visitas, desde el momento de su detención.