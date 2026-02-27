Cacano Cabanillas tuvo un nuevo paso por la cárcel, pero salió en poco tiempo: los motivos

El reconocido empresario Alejandro Gabriel Cabanillas Aranda , alias Cacano , tuvo un nuevo paso por la cárcel luego de ser detenido a fines del año pasado por un confuso hecho en su casa de Chacras de Coria , Luján de Cuyo. Días atrás, la Justicia le dictó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria y salió del penal.

Fue durante una audiencia celebrada el citado día en la Sala 3D del Polo Judicial Penal , que el juez Leonardo Camacho analizó las pruebas presentadas por el fiscal de Violencia de Género Emiliano Ortega y la defensa, a cargo de los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani .

Más allá de que Cabanillas tiene antecedentes penales por delitos de violencia contra las mujeres, el magistrado contempló una llamativa situación que se dio en medio de la instrucción: la mujer que denunció a Cacano no volvió a presentarse ante la Justicia, pese a haber sido citada para continuar con las medidas pertinentes y así avanzar con la causa, revelaron fuentes allegadas al caso.

Frente a ese contexto, Camacho le dictó la prisión preventiva , tal como había pedido el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), aunque hizo lugar a la solicitud de la defensa para que Cabanillas pueda cumplir con la medida cautelar en su domicilio. Eso sí, le impuso una fianza de 5.000.000 de pesos para poder acceder al beneficio.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ , Cabanillas fue denunciado a fines del año pasado por una mujer que solía visitarlo en su domicilio de Chacras de Coria .

Todo se inició durante el fin de semana del 12 y 13 de diciembre, cuando policías fueron desplazados hasta la casa de Cacano porque la denunciante experimentó un episodio psicótico, aparentemente bajo los efectos de algún estupefaciente, y comenzó a romper el piso de vivienda, sostiene la información del caso.

Al momento de la llegada de los efectivos, Cabanillas estaba intentando frenar a la mujer, quien en medio de su extraño comportamiento manifestaba que un hijo suyo estaba enterrado en ese lugar y quería llevárselo, relataron las fuentes allegadas a la instrucción.

Alejandro Cabanillas, alias "Cacano", trató de escapar de la Policía. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Alejandro Cabanillas en la época en que funcionaba el mítico Cacano Bar en Chacras de Coria. Archivo MDZ.

Una vez que la situación fue controlada por los uniformados, la trasladaron hasta una sede judicial donde, en primera instancia, descartó una situación de violencia y aseguró que no padeció ningún tipo de agresión, ante las consultas de los funcionarios del MPF que la entrevistaron.

Tras eso, la mujer fue internada durante un tiempo en el Hospital El Sauce y cuando recibió el alta volvió a presentarse ante las autoridades para ampliar su declaración. En esa oportunidad, cambió su versión y dijo que Cabanillas la abusó sexualmente.

A raíz de eso, se complicó la situación de Cacano y quedó tras las rejas, debido a que contaba con antecedentes previos por delitos de esas características.

Los antecedentes de violencia de género

El primero de los episodios por el que Cacano Cabanillas tomó notoriedad en las crónicas policiales de la provincia tuvo lugar en enero de 2021, cuando una chica le pidió auxilio a una vecina del empresario, en el barrio Valle de Chacras, y le pidió el celular para llamar a la línea de emergencias 911 y así alertar que había sido secuestrada y amenazada por el empresario.

Pese a que la joven, que en ese entonces tenía 25 años, se retiró de la escena antes de que llegaran los policías desplazados por su llamada, a los pocos días fue localizada por las autoridades y declaró en el expediente.

El testimonio complicó fuertemente a Cabanillas, conocido por haber sido el dueño del mítico local nocturno Cacano Bar, quien fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, coacciones agravadas, lesiones leves y abuso sexual simple.

Alejandro Cabanillas no puede abrir El Cacano. Foto: Gerardo Gómez / MDZ Cacano Cabanillas ha protagonizado diferentes episodios que generaron polémica alrededor de su figura. Archivo MDZ.

Más allá de esa fuerte acusación inicial, con el tiempo se desestimó que el empresario haya cometido todos esos delitos y sólo terminó siendo condenado a un año de prisión al reconocer en un juicio abreviado que cometió amenazas agravadas contra la denunciante.

Por su parte, en 2022, violó la restricción de acercamiento que le había impuesto la Justicia hacia su exesposa y fue nuevamente sentenciado al año siguiente. En esa ocasión, fue por amenazas simples en concurso real con desobediencia a una orden judicial, todo en contexto de violencia de género, y la jueza María Julieta Espínola le impuso una pena de 2 años y 2 meses de cárcel, que tuvo que cumplir de manera efectiva.

Más de tres años más tarde, Cacano Cabanillas volvió a quedar tras las rejas por la nueva denuncia en su contra, aunque ahora afrontará ese proceso alojado en su domicilio.