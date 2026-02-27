Home office narco en La Matanza: lideraba la banda desde su celda y cayeron todos

La Policía Federal desmanteló una banda que operaba búnkeres de La Matanza. El cabecilla es un interno que coordinaba la venta de droga por teléfono.

El operativo terminó con la captura de los miembros de la banda narco que fuincionaba en La Matanza.

La Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular a la banda conocida como "Narco Call". Tras diez allanamientos simultáneos, los investigadores confirmaron lo que sospechaban: el cerebro de la banda no estaba en la calle, sino tras las rejas en González Catán, La Matanza.

De acuerdo con fuentes policiales el líder ya cumplía condena por narcotráfico. No obstante, utilizaba su celda como su oficina desde donde impartía órdenes a una estructura mixta fuera del penal.

image La banda estaba integrada por cinco mujeres, dos hombres y un menor de edad, quienes se encargaban del acopio, fraccionamiento y la venta minorista en el corazón de La Matanza.

Los detalles del operativo para capturar a la banda El operativo, efectuado bajo las directivas del fiscal Fernando Amador López, permitió derribar nueve puntos de venta que funcionaban bajo la modalidad de búnker.

image Durante las irrupciones, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA se encontraron con un variado arsenal y un catálogo de sustancias que evidencian el poder de fuego y de mercado de la organización. En total, secuestraron grandes cantidades de distintas drogas, como cocaína, marihuana y pasta base, más de 140 mil pesos y una pistola calibre 9 milímetros con muchas municiones.