Persecución para atrapar a una chica que manejaba una moto robada y fue detectada por una cámara de seguridad

Una chica, de 21 años, fue detenida a bordo de una moto robada en Las Heras. La detectaron por las cámaras de seguridad y cayó tras una persecución exprés.

La joven de 21 años que fue detenida tras una persecución en Las Heras.

El sistema de cámaras de seguridad públicas detectó a una chica al mando de una moto robada y terminó siendo detenida en Las Heras. La joven, de 21 años, cayó luego de una persecución exprés y quedó a disposición de la Justicia. El vehículo recuperado había sido sustraído días atrás.

Fuentes policiales relataron que el procedimiento tuvo su inicio a las 18 del sábado cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) fue alertado por una cámara con lector de patentes sobre una Honda Wave 110cc, la cual presentaba pedido de secuestro, circulando por calle Independencia, en dirección al este.

La detención y el secuestro de la moto robada Ante eso, se le dio aviso sobre la situación a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), quienes se encontraban en ese sector y localizaron en pocos minutos a la sospechosa, quien vestía un buzo amarillo y calza negra.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 19.57.04 La Honda Wave 110cc recuperada en Las Heras. Gentileza. Tras una breve persecución, los funcionarios la interceptaron a los pocos metros, en el cruce de calles Independencia y Aguado. Seguidamente, identificaron a la motociclista como Florencia Nicol González Páez y constataron que la moto que conducía fue denunciada por un hurto agravado el martes 17 de este mes.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispusieron el secuestro del vehículo y el traslado de la muchacha aprehendida a la Comisaría 43°, donde quedó alojada a la espera de que la Justicia definiera su situación procesal.